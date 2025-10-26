Erlent

Tveir hand­teknir vegna Louvre ránsins

Samúel Karl Ólason skrifar
Frá Louvre í París.
Tveir menn hafa verið handteknir vegna ránsins í Louvre um síðustu helgi. Annar þeirra ku hafa verið handtekinn á leið um borð í flugvél til Alsír um klukkan tíu í gærkvöldi og hinn var handtekinn í eða við París skömmu síðar.

Mennirnir voru samkvæmt heimildum Le Parisien, báðir fæddir í Frakklandi og um þrítugt. . Þeir eru einnig sagðir vera góðkunningjar lögreglu og hafa áður verið bendlaðir við innbrot og þjófnað.

Sunnudaginn 19. október brutu fjórir bíræfnir ræningjar sér leið inn á Louvre-safnið og rændu þaðan dýrmætum kórónum og skartgripum frá tíma Napóleóns og franskra konunga og drottninga.

Þýfið sem ræningjarnir komust undan með er metið á rúmar hundrað milljónir dala, sem samsvarar um 12,6 milljörðum króna, samkvæmt frétt BBC.

Fréttin verður uppfærð.

