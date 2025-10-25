Hækkar tolla á kanadískar vörur vegna sjónvarpsauglýsingar Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 25. október 2025 22:30 Auglýsingin fór fyrir brjóstið á honum. AP/Manuel Balce Ceneta Donald Trump hefur heitið því að hækka tolla á vörur frá Kanada um tíu prósentustig vegna auglýsingar sem Ontario-hérað stóð fyrir og var sýnd í bandarísku sjónvarpi. Í auglýsingunni voru spilaðar klippur af Ronald Reagan Bandaríkjaforseta vara við afleiðingum hárra tolla á innflutningsvörur. Þessu greinir Trump frá í færslu á samfélagsmiðlum en fyrrnefnd auglýsing hefur verið mikið bitbein vestanhafs undanfarna daga. Í færslunni segir Trump einnig að hann hafi ákveðið að slíta samningaviðræðum landanna á milli. Viðskiptasamband Kanada og Bandaríkjanna er eitt það umfangsmesta í heimi en Trump og ríkisstjórn hans hafa þegar lagt 35 prósenta tolla á margar kanadískar vörur. Í auglýsingunni eru spilaðar klippur, að því er Guardian greinir frá, af Ronald Reagan þar sem hann flytur ræðu um skaðleg áhrif hárra tolla á erlendan innflutning á bandarískan efnahag og bandaríska neytendur. „Ronald Reagan elskaði tolla í þágu þjóðaröryggis og efnahagsins, en Kanada sagði að það gerði hann ekki! Auglýsinguna þeirra átti að taka úr útsendingu strax, en þeir sendu hana út í gær á meðan úrslitaleikur MLB-deildarinnar í hafnabolta stóð yfir, meðvitaðir um að hún væri fals,“ segir Trump. Vegna alvarlegrar rangfærslu þeirra og fjandsamlegrar aðfarar ætla ég að hækka tolla á Kanada um 10& umfram það sem þeir greiða þegar,“ segir Trump. Bandaríkin Kanada Skattar og tollar Mest lesið Lést vegna voðaskots úr haglabyssu Innlent Ökumaðurinn ungur og líðan hans góð „eftir atvikum“ Innlent Uppþot á félagsfundi Sósíalista: „Þetta var bara kjánalegt og alger óþarfi“ Innlent Kona handtekin grunuð um að stinga sambýlismann sinn Innlent Nota 130 milljón dala gjöf til að greiða hermönnum laun Erlent Segir Trump vilja nýtt „eilífðarstríð“ Erlent Maður varð fyrir skoti í Árnessýslu Innlent „Túnin eru bara hvít“ Innlent Meirihluti fólks geti ekki keypt íbúð í nýju lánakerfi sem sé að teiknast upp Innlent Útspil bankans sýni að dómurinn auki samkeppni Innlent Fleiri fréttir Ýjar að annarri atrennu að forsetaembættinu Vinstrikonan umdeilda vann sannfærandi sigur á Írlandi Fyrrverandi drottning Taílands er látin Segir Trump vilja nýtt „eilífðarstríð“ Sakaðir um blekkingar vegna skipaganganna Fundu verksmiðju fyrir ólögleg þyngdarstjórnunarlyf Nota 130 milljón dala gjöf til að greiða hermönnum laun Bandaríkjamenn ræsa út stærsta flugmóðurskip heims Slepptu kynferðisbrotamanni fyrir mistök Fangelsaðir vegna íkveikju fyrir Wagner Vinstrikona gegn ESB og NATO líklegur næsti forseti Írlands Ætlar að flýta hernaðaruppbyggingu í Japan Musk kallar ráðherra heimskan og homma „Við ætlum að drepa þá. Þeir verða, sko, dauðir“ Kvennaverkfall að hefjast og breytingar á lánum Landsbankans Náðaði rafmyntamógúl sem hefur hjálpað rafmyntaveldi Trump Vilja að þunguðum konum verði líka heimilt að deyja Rýnt í stöðuna í Úkraínu: Trump stendur loks við stóru orðin Trump slaufar öllum viðræðum við Kanada út af sjónvarpsauglýsingu sem fór fyrir brjóstið á honum Villur í dómum sömdum með aðstoð gervigreindar Belgar komu í veg fyrir samþykkt um nýtingu rússneskra eigna Verja kjarnorkuvopn sín á norðurslóðum með leynilegu eftirlitskerfi Sýknaður af öllum ákærum vegna „blóðuga sunnudagsins“ „Ísrael mun missa allan stuðning“ Annað safn rænt í Frakklandi um helgina Rannsaka „glæfraleg“ svikabrigsl fyrir andlát skákmeistarans unga Hafði varað við því að árásamaðurinn væri í lögreglubúning Gera ráð fyrir tugþúsundum á kosningafundum í Búdapest Mikill hiti í síðustu kappræðunum fyrir kosningar Leggur viðskiptaþvinganir á rússneska olíurisa Sjá meira