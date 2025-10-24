Benítez orðinn stjóri Sverris og sprengir launaskalann Sindri Sverrisson skrifar 24. október 2025 09:30 Rafa Benítez hefur marga fjöruna sopið sem knattspyrnustjóri. Getty/Robbie Jay Barratt Rafa Benítez, fyrrverandi stjóri stórliða á borð við Liverpool og Real Madrid, hefur verið ráðinn til að stýra gríska stórliðinu Panathinaikos. Benítez verður þar með stjóri Sverris Inga Ingasonar, landsliðsmiðvarðar, sem verið hefur leikmaður Panathinaikos frá því í fyrrasumar. Þetta er í annað sinn sem að Benítez tekur við Íslendingaliði því hann var ráðinn stjóri Everton sumarið 2021, þegar Gylfi Þór Sigurðsson var enn leikmaður liðsins en Gylfi var þó tekinn út úr leikmannahópi félagsins áður en hann náði nokkurn tímann að spila undir stjórn Spánverjans. Sagður fá meira en hálfan milljarð í árslaun Benítez tekur við Panathinaikos eftir að hafa verið án starfs síðan hann var rekinn frá spænska félaginu Celta Vigo í mars á síðasta ári. Þessi 65 ára gamli, reynslumikli knattspyrnustjóri er sagður fá hæstu laun í sögu gríska fótboltans, eða um 570 milljónir króna í árslaun. Benítez tekur við Panathinaikos í 7. sæti grísku úrvalsdeildarinnar, með níu stig eftir sex leiki en leik til góða á önnur lið. PAOK er efst með 17 stig. Panathinaikos er einnig í Evrópudeildinni, sem Benítez vann með Chelsea árið 2013, og eru Sverrir og félagar þar með þrjú stig eftir þrjá leiki en þeir töpuðu 3-1 fyrir Feyenoord í Hollandi í gær eftir stormasaman dag. Benítez hefur unnið fleiri titla, meðal annars Meistaradeildina með Liverpool árið 2005 og UEFA-bikarinn 2004 með Valencia, sem og HM félagsliða með Inter 2010, bikarmeistaratitil með Napoli 2014 og ensku B-deildina með Newcastle 2017. Gríski boltinn Mest lesið Mál Kristófers enn til skoðunar og fleiri komin á borð KKÍ Körfubolti Gaf öllum liðsfélögunum iPhone til að sleppa við að syngja Sport Vildu fagna endalaust með Frey: „Þetta lið hættir aldrei að heilla“ Fótbolti Seldu bleika búninginn hennar Herrem fyrir meira en milljón Handbolti Handtökur í NBA: Lak upplýsingum um meiðsli James og bað um bita af kökunni Körfubolti Stjarna Manchester City hætti næstum því í fótbolta Enski boltinn Daníel: Ég fór í smá ævintýra starfsemi Körfubolti Mo Salah fjarlægði nafn Liverpool af miðlum sínum Enski boltinn Missir af Ólympíuleikunum á heimavelli eftir slys á æfingu Sport „Slakasti leikur okkar síðan ég tók við liðinu“ Sport Fleiri fréttir Benítez orðinn stjóri Sverris og sprengir launaskalann Ætla stelpurnar okkar með flugi eða á fleka á HM í Brasilíu? Vildu fagna endalaust með Frey: „Þetta lið hættir aldrei að heilla“ Stjarna Manchester City hætti næstum því í fótbolta Sambandsdeildin | Logi í sigurliði og Crystal Palace lá á heimavelli Evrópudeildin | Elías hélt hreinu í Evrópudeildinni Freyr stýrði Brann til sigurs á Rangers og Albert skoraði Leik lokið: Breiðablik-KuPS 0-0 | Höskuldur klúðraði víti og Blikar bíða enn Mo Salah fjarlægði nafn Liverpool af miðlum sínum Messi framlengir samning sinn um þrjú ár Fantasýn: Tvær gátur og svarið að losa sig við Pedro Leiktíma Sverris breytt þrisvar í dag vegna veðurs Ótrúlegur Kane sá við Messi og Ronaldo Eiður dásamaði Caicedo í beinni á Brúnni „Ákveðið sjokk“ „Heiður að fá að vera í sama flokki og hann“ Var nálægt því að hætta og fara í körfubolta Langþráður sigur með nýtt kerfi en Slot áhyggjufullur Guðrún líklegust til að koma til bjargar í eyðimörk „Kominn tími á sigur í Sambandsdeildinni“ Sjáðu öll mörkin: Neitaði að fagna í sýningu Liverpool Tekur við af læriföður sínum Sló félagsmet Bayern München en náði ekki Viktori Bjarka Vikan grískur harmleikur fyrir gríska eigandann Bayern og Real Madrid í hóp liðanna með fullt hús Chelsea bauð upp á markaveislu á Brúnni Liverpool vaknaði við vondan draum og endaði taphrinuna með stæl Matthías endar ferilinn á laugardag: „Sérstök og svolítið skrýtin tilfinning“ Höskuldur og Ólafur sátu fyrir svörum eftir viðburðarríka viku KA-strákarnir fara út með tvö mörk í mínus Sjá meira