Vilja að þunguðum konum verði líka heimilt að deyja

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Níu einstaklingar í Michigan í Bandaríkjunum hafa höfðað mál gegn yfirvöldum og vilja að aðstandendur þungaðra kvenna sem hlotið hafa heilaskaða og munu ekki ná sér geti tekið ákvörðun um að leyfa þeim að deyja.

Bráðalæknirinn Viktoria Koskenoja er meðal sóknaraðila í málinu en hún og eiginmaður hennar hafa mælt fyrir um hvað þau vilja að gerist ef þau lenda í ofangreindum aðstæðum.

Koskenkoja vill að hún fái að deyja, jafnvel þótt hún reynist ólétt þegar það gerist, en það er bannað með lögum í Michigan og um 25 öðrum ríkjum Bandaríkjanna.

Það vakti mikla athygli þegar yfirvöld ákváðu í vor að meina fjölskyldu heiladauðrar, þungaðrar konu í Georgíu að leyfa henni að deyja. Konunni, Adriönu Smith, sem var komin níu vikur á leið, var þannig haldið á lífi með aðstoð tækninnar í fjóra mánuði.

Þá var barnið fjarlægt með keisaraskurði.

Samkvæmt lögum var læknum bannað að grípa til aðgerða sem myndu stuðla að dauða Adriönu og þar með fóstursins, þar sem þungunarrof er ólöglegt eftir að hjartsláttur hefur fundist. Þá njóta fóstur einnig réttinda á við aðrar manneskjur.

Að sögn Washington Post varð Koskenkoja reið þegar hún komst að því að valkostir mannsins hennar yrðu takmarkaðir, ef eitthvað kæmi fyrir hana.

Michigan sker sig út frá hinum ríkjunum þar sem þungunarrof er heimilt og reglur í kringum það fremur frjálslyndar. Koskenkoja og meðbeiðendur hennar segja fyrrnefnd lög ganga gegn hinum lögunum, með því að taka ákvörðunarvaldið um þungunarrof af konum.

Meðal einstaklinga í hópnum eru fjórir læknar, sem koma bæði að umönnun sjúklinga í líknarmeðferð og þjónustu við þungaðar konur.

Löggjafin í Michigan hefur verið að skoða að breyta lögunum, sem hafa einnig haft þær afleiðingar að heiladauðum óléttum konum er haldið á lífi jafnvel þótt fóstrinu sem þær bera sé ekki hugað líf.

