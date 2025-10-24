Vilja að þunguðum konum verði líka heimilt að deyja Hólmfríður Gísladóttir skrifar 24. október 2025 08:50 Áþekkt mál er til umfjöllunar fyrir dómstólum í Kansas. Getty Níu einstaklingar í Michigan í Bandaríkjunum hafa höfðað mál gegn yfirvöldum og vilja að aðstandendur þungaðra kvenna sem hlotið hafa heilaskaða og munu ekki ná sér geti tekið ákvörðun um að leyfa þeim að deyja. Bráðalæknirinn Viktoria Koskenoja er meðal sóknaraðila í málinu en hún og eiginmaður hennar hafa mælt fyrir um hvað þau vilja að gerist ef þau lenda í ofangreindum aðstæðum. Koskenkoja vill að hún fái að deyja, jafnvel þótt hún reynist ólétt þegar það gerist, en það er bannað með lögum í Michigan og um 25 öðrum ríkjum Bandaríkjanna. Það vakti mikla athygli þegar yfirvöld ákváðu í vor að meina fjölskyldu heiladauðrar, þungaðrar konu í Georgíu að leyfa henni að deyja. Konunni, Adriönu Smith, sem var komin níu vikur á leið, var þannig haldið á lífi með aðstoð tækninnar í fjóra mánuði. Þá var barnið fjarlægt með keisaraskurði. Samkvæmt lögum var læknum bannað að grípa til aðgerða sem myndu stuðla að dauða Adriönu og þar með fóstursins, þar sem þungunarrof er ólöglegt eftir að hjartsláttur hefur fundist. Þá njóta fóstur einnig réttinda á við aðrar manneskjur. Að sögn Washington Post varð Koskenkoja reið þegar hún komst að því að valkostir mannsins hennar yrðu takmarkaðir, ef eitthvað kæmi fyrir hana. Michigan sker sig út frá hinum ríkjunum þar sem þungunarrof er heimilt og reglur í kringum það fremur frjálslyndar. Koskenkoja og meðbeiðendur hennar segja fyrrnefnd lög ganga gegn hinum lögunum, með því að taka ákvörðunarvaldið um þungunarrof af konum. Meðal einstaklinga í hópnum eru fjórir læknar, sem koma bæði að umönnun sjúklinga í líknarmeðferð og þjónustu við þungaðar konur. Löggjafin í Michigan hefur verið að skoða að breyta lögunum, sem hafa einnig haft þær afleiðingar að heiladauðum óléttum konum er haldið á lífi jafnvel þótt fóstrinu sem þær bera sé ekki hugað líf. Bandaríkin Heilbrigðismál Þungunarrof Dánaraðstoð Mest lesið Allt að áttatíu þúsund mæti í miðbæinn og götulokanir í gildi Innlent Rýnt í stöðuna í Úkraínu: Trump stendur loks við stóru orðin Erlent „Fyrst og fremst erum við að biðja um að fá að vera skráð í okkar hús“ Innlent Lofar látum og vísar gagnrýni Samtaka atvinnulífsins á bug Innlent Belgar komu í veg fyrir samþykkt um nýtingu rússneskra eigna Erlent Brunaði austur til að finna litla frænda Innlent Trump slaufar öllum viðræðum við Kanada út af sjónvarpsauglýsingu sem fór fyrir brjóstið á honum Erlent Starfsmenn Kubbs og Terra grunaðir um samráð Innlent Þjóðin klofin í afstöðu til þess hvort jafnrétti kynjanna hafi verið náð Innlent Villur í dómum sömdum með aðstoð gervigreindar Erlent Fleiri fréttir Náðaði rafmyntamógúl sem hefur hjálpað rafmyntaveldi Trump Vilja að þunguðum konum verði líka heimilt að deyja Rýnt í stöðuna í Úkraínu: Trump stendur loks við stóru orðin Trump slaufar öllum viðræðum við Kanada út af sjónvarpsauglýsingu sem fór fyrir brjóstið á honum Villur í dómum sömdum með aðstoð gervigreindar Belgar komu í veg fyrir samþykkt um nýtingu rússneskra eigna Verja kjarnorkuvopn sín á norðurslóðum með leynilegu eftirlitskerfi Sýknaður af öllum ákærum vegna „blóðuga sunnudagsins“ „Ísrael mun missa allan stuðning“ Annað safn rænt í Frakklandi um helgina Rannsaka „glæfraleg“ svikabrigsl fyrir andlát skákmeistarans unga Hafði varað við því að árásamaðurinn væri í lögreglubúning Gera ráð fyrir tugþúsundum á kosningafundum í Búdapest Mikill hiti í síðustu kappræðunum fyrir kosningar Leggur viðskiptaþvinganir á rússneska olíurisa Hafa drepið 34 í árásum á meinta smyglara Myndavélar sneru í ranga átt er gripunum var stolið Rannsaka jákvæð áhrif covid-bóluefnis á krabbameinssjúklinga Gerðu árás á leikskóla í Karkív Hegseth bannar nú samskipti við þingið Trump gæti veitt sjálfum sér tugi milljarða í bætur frá eigin stjórn Vísindamenn segja mikilvægt að vanda valið á þunglyndislyfjum Sextíu og þrír látnir eftir umferðarslys í Úganda Gerðu árás á rússneska efnaverksmiðju í Bryansk Óttast að senda hermenn til Gasa Rífa hluta Hvíta hússins fyrir veislusal Trumps Ólíklegt að Trump og Pútín muni funda í bráð Serbneskur stríðsglæpamaður farinn yfir móðuna miklu 21 árs fangelsi fyrir banatilræðið gegn Fico Gagnrýndur fyrir ummæli um ógn af hálfu innflytjenda Sjá meira