Formaður Verkalýðsfélags Akraness segir félagsfólk kvíðið vegna stöðu Norðuráls á Grundartanga. Óljóst er hve langan tíma mun taka að koma framleiðslu fyrirtækisins í fullan gang á ný og forsætisráðherra segir stöðuna grafalvarlega.
Bilunin hjá Norðuráli á Grudnartanga kom upp á þriðjudag og óttast er að framleiðslustöðvun geti varað í nokkra mánuði. Óljóst er um afdrif starfsfólks en tæplega 700 manns starfa hjá fyrirtækinu.
Í viðtali við forstjóra Norðuráls á Vísi í gær kom fram að mikið tjón blasi við en framleiðsla var stöðvuð í annarri af tveimur kerlínum álversins og liggja tveir þriðju hlutar framleiðslunnar niðri. Samskiptastjóri Norðuráls tjáði fréttastofu í dag að vonast væri eftir að tímalína vegna viðgerða yrði skýrari á næstu tveimur vikum.
Formaður Verkalýðsfélags Akraness segir fólk á svæðinu kvíðið og óttaslegið. Hann segir óvissuna vera mikla en hann viti að forsvarsmenn fyrirtækisins séu að gera allt sem þeir geti til að flýta því að sá búnaður sem þarf komi til landsins.
„Það hefur fjöldi félagsmanna haft samband við okkur og er að leita að upplýsingum og svörum um framhaldið. Ég geri mér grein fyrir því að sú bið getur tekið tíma því ég held að fyrirtækið sjálft sé líka að átta sig á stöðunni,“ sagði Vilhjálmur Birgisson í viðtali í kvöldfréttum Sýnar.
Hann segir mikilvægt að upplýsingagjöf til starfsmanna sé gegnsæ og byggi á traustum heimildum.
„Þetta eru 675 manns sem starfa og það gleymist í umræðunni að það eru þúsund afleidd störf sem tengjast þessari starfsemi þannig að þetta skiptir okkur Akurnesinga gríðarlega miklu máli.“
Að hans sögn skapar Norðurál á annað hundrað milljarða í útflutningsverðmæti og þá greiði fyrirtækið tíu milljarða í opinber gjöld í formi tekjuskatts og útsvars. Stjórnvöld og almenningur verði að átta sig á mikilvægi starfseminnar.
„Mér reiknast til að þetta sé í kringum sex milljarða sem tapast í útflutningstekjum á mánuði. Ef þetta yrði stopp í tíu mánuði þá erum við að tala um sextíu milljarða í töpuðum útflutningstekjum fyrir íslenska þjóð.“
Málið var til umræðu á Alþingi í dag þar sem Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra sagði að stofnaður hafi verið vinnuhópur í ráðuneytinu til að vera í samskiptum við fyrirtæki á svæðinu en á dögunum var tilkynnt að dregið yrði úr framleiðslu Elkem á Grundartanga.
„Staðan sem upp er komin núna hjá Norðuráli er auðvitað grafalvarleg, það dylst engum. Það er ennþá verið að komast til botns í því máli og það er eðlilegt að við veitum þeim smá vinnufrið til að meta aðstæður,“ sagði Kristrún í ræðu sinni.
Norðurál á Grundartanga, sem þarf núna að óbreyttu að stöðva framleiðsluna um tvo þriðju um margra mánaða skeið vegna bilunar, keypti meðal annars raforku af Orkuveitu Reykjavíkur fyrir samtals um níu milljarða í fyrra, en fyrirtækið er sömuleiðis stór viðskiptavinur hjá HS Orku og Landsvirkjun.
