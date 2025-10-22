Öryggismyndavélar sem vakta áttu svalirnar þar sem skartgripir Napóleons Bonaparte voru til sýnis á Louvre-safninu sneru í ranga átt þegar þjófar létu greipar sópa á mánudag og hlupu á brott með gripina.
Átta skartgripum úr skartgripasafni Napóleons að andvirði rúmlega fjórtán milljarða króna var stolið úr hýsakynnum safnsins á mánudag. Einn skartgripurinn, perlukóróna, hefur komist í leitirnar en er töluvert skemmd.
Laurence des Cars safnstjóri Louvre sat fyrir svörum á fundi öldungadeildar franska þingsins fyrr í dag. Hún sagði atvikið mega rekja til ýmissa þátta í starfsemi safnsins sem væri að hennar sögn ábótavant.
Til að mynda hafi öryggisgæsla ekki komið auga á þjófana nægilega snemma, en de Cars sagði vitað mál að bæði öryggisgæslu og myndavélaeftirliti í kringum safnið væri ábótavant. Þá gagnrýndi hún vanfjármögnun ríkisins í þeim efnum.
Sömuleiðis gagnrýndi des Cars sjálfa sig fyrir að hafa uppljóstrað um að öryggisbúnaðurinn væri kominn til ára sinna þegar hún tók við starfi safnstjóra fyrir fjórum árum. Hún sagðist hafa boðist til þess að stíga til hliðar sem safnstjóri en boðið hafi verið afþakkað.
