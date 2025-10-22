Innlent

Bein út­sending: Verndum vatnið

Atli Ísleifsson skrifar
Finnur Beck er framkvæmdastjóri Samorku.
Finnur Beck er framkvæmdastjóri Samorku. Samorka

Verndum vatnið er yfirskrift opins fundar um vatnsauðlindina á vegum Samorku sem hefst klukkan 14 í dag. Hægt verður að fylgjast með fundinum í beinu streymi í spilara að neðan.

Á fundinum verður sérstök áhersla lögð á að fjalla um uppbyggingu, vatnsvernd, öryggi og áfallaþol vatnsveitna.

Dagskrá:

Mikilvægasta auðlindin í hnotskurn – Jón Gunnarsson, verkefnastjóri greininga hjá Samorku

Hreint vatn er ekki heppni – Sólrún Kristjánsdóttir, framkvæmdastýra Veitna

Áskoranir við vatnsöflun – Glúmur Björnsson, HEF veitur

Security Policy and Practice in Oslo – Tor Gunnar Jantsch, Oslo Vann

Pallborðsumræður undir stjórn Lovísu Árnadóttur, upplýsingafulltrúa Samorku:

Kristinn Harðarson, framkvæmdastjóri framleiðslusviðs hjá HS Orku

Marianne Jensdóttir Fjeld, sérfræðingur hjá Teymi hafs og vatns hjá Umhverfis- og orkustofnun

Runólfur Þórhallsson, sviðsstjóri Almannavarna

Fundarstjóri: Sverrir Falur Björnsson, verkefnastjóri stefnumótunar og hagsmunagæslu hjá Samorku

Vatn Orkumál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið