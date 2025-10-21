Newcastle burstaði Mourinho, Napoli steinlá og meistararnir skoruðu sjö Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 21. október 2025 21:09 Anthony Gordon fagnar marki sínu fyrir Newcastle í kvöld. EPA/ADAM VAUGHAN Stuðningsmenn Newcastle skemmtu sér vel á St. James´s Park í kvöld þegar Newcastle fagnaði góðum sigri í Meistaradeildinni. Evrópumeistarar Paris Saint Germain skoruðu sjö mörk í sínum sigri og PSV Eindhoven skellti óvænt Napoli. Jose Mourinho mætti með sína menn í Benfica til Newcastle en heimamenn unnu leikinn 3-0. Anthony Gordon skoraði fyrra markið á 32. mínútu eftir laglega sókn og sendingu Jacob Murphy en Harvey Barnes bætti við öðru marki á 71. mínútu eftir sendingu markvarðarins Nick Pope. Barnes var ekki hættur og bætti við öðru marki sínu á 83. mínútu eftir stoðsendingu frá Anthony Gordon. Það var mikið um að vera í leik Bayer Leverkusen og Paris Saint Germain. Níu mörk, tvö rauð spjöld og vítaklúður. Evrópumeistarar PSG unnu leikinn 7-2 á útivelli. Robert Andrich hjá Leverkusen fékk rautt spjald á 33. mínútu en PSG maðurinn Ilya Zabarnyi fór sömu leið á 37. mínútu. Aleix Garcia jafnaði metin úr vítinu sem var dæmt á Zabarnyi en Parísarmenn fóru í mikið stuð manni færri og röðuðu inn mörkum fram að hálfleik. Désiré Doué skoraði tvö mörk fyrir PSG en hin mörkin skoruðu Willian Pacho, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé og Vitinha. Garcia minnkaði muninn í 5-2 með sínu öðru marki. PSV Eindhoven vann óvæntan 6-2 sigur á Napoli. Scott McTominay skoraði tvívegis fyrir Napoli og kom liðinu í 1-0 en það dugði skammt. Alessandro Buongiorno jafnaði metin með sjálfsmarki og Ismael Saibari kom PSV yfir í 2-1. Dennis Man skoraði tvö mörk í seinni hálfleiknum og þeir Ricardo Pepi og Couhaib Driouech kórónuðu niðurlægingu ítalska liðsins undir lokin. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Mest lesið Stúkan birti skilaboðin: „Mér finnst þetta ömurlegt“ Íslenski boltinn Valur og Sigurður Egill senda frá sér sameiginlega yfirlýsingu Íslenski boltinn Sparkaði í brjóstin á mótherja sínum Fótbolti Kúluvarp á Extraleikunum: „Bara spurning hvort Andri fljúgi með kúlunni“ Sport Arsenal fór illa Atletico í seinni hálfleik Fótbolti Íslandmeistari í bráðabirgðabann hjá Lyfjaeftirlitinu Sport Reiðir yfir að fá ekki heita sturtu og kvarta yfir Arsenal Fótbolti NFL stjarna lést í fangaklefa Sport Bruno segir að stuðningsfólk Liverpool hafi hjálpað United-liðinu Enski boltinn Hemmi Hreiðars orðaður við Val Íslenski boltinn Fleiri fréttir Viktor sá þriðji yngsti í sögu Meistaradeildarinnar Newcastle burstaði Mourinho, Napoli steinlá og meistararnir skoruðu sjö Viktor Bjarki skoraði í Meistaradeildinni í kvöld Arsenal fór illa Atletico í seinni hálfleik Haaland skorar og skorar og Man City heldur áfram að vinna Barcelona fagnaði stórsigri á móti ósáttum Grikkjum Svava Rós kveður fótboltann fyrir þrítugsafmælið Valur og Sigurður Egill senda frá sér sameiginlega yfirlýsingu Ekki með allt þetta fína en ótrúlega tölfræði Hemmi Hreiðars orðaður við Val Katrín kvödd með fallegum hætti: „Ég hef aldrei séð þetta áður“ Sjáðu þrumufleyg Fred og snöggt svar Stjörnunnar Klopp útskýrði af hverju hann hafnaði Man. Utd Enginn þjálfari hefur bæði byrjað og klárað Sambandsdeildina Stúkan birti skilaboðin: „Mér finnst þetta ömurlegt“ Dyche snýr aftur í enska boltann Reiðir yfir að fá ekki heita sturtu og kvarta yfir Arsenal Sparkaði í brjóstin á mótherja sínum Bruno segir að stuðningsfólk Liverpool hafi hjálpað United-liðinu Sagðir vilja kaupa Man United með hjálp Beckham eða Cantona Katla fagnaði sitjandi á meðan liðsfélagarnir ærðust í kringum hana Uppgjörið: Fram-Stjarnan 1-1 | Úrslitaleikur um Evrópusæti um næstu helgi West Ham enn stigalaust á heimavelli á leiktíðinni Klopp útilokar ekki endurkomu til Liverpool: Það er mögulegt Sigurður Egill svarar yfirlýsingu Vals: Ómakleg og lágkúruleg setning Kraftaverk smábæjarliðsins fullkomnað í kvöld Kristall Máni á skotskónum og fyrsti sigurinn síðan í ágúst Potter talaði sænsku á blaðamannafundinum Sonur Stuart Pearce lést í slysi Nýr stjóri Rangers byrjar gegn Frey Sjá meira