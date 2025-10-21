Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, hefur stigið inn í umræðuna um kynfræðslu í fermingarfræðslunni í Glerárkirkju. Segir hann að Jesú, María mey, lærisveinarnir og María Magdalena séu svívirt í fræðslunni og gerð að persónum í klámsögu, en klámkennt kennsluefni af þessu tagi í fermingafræðslu sé slíkur yfirgangur að það stappi nærri sturlun.
Greint var frá því á Akureyri.net í gær að ekki hafi öllum foreldrum staðið á sama eftir fræðslukvöld fermingarbarna í Glerárkirkju í nýliðinni viku, þar sem Sigga Dögg kynfræðingur var með fræðslu.
Ingþór Örn Valdimarsson greindi frá því að hann hefði sagt dóttur sína úr fermingarfræðslunni eftir fræðslukvöldið, eftir að hafa setið undir því sem hann kallaði Guðlast, undir hlátri og klappi presta kirkjunnar.
Meðal annars hafi börnunum verið sagt frá mikilvægi sjálfsfróunar á köldum vetrarkvöldum og ágæti þess að skoða líkama hvert annars, með tilheyrandi glærum.
Sigga Dögg kynfræðingur svaraði fyrir sig í útvarpsviðtali í gær þar sem hún sagði kynfræðslu fara misvel í fólk. Hún vildi kenna börnum að Jesú fagnaði ástinni og þau megi gera það líka, markmið hennar væri að valdefla börnin. Hún hafi ekkert talað um Maríu mey í fyrirlestrinum.
Auk þess hafi fjöldi foreldra og fermingarbarna sem sóttu fræðsluna verið ánægð með hana.
„Kynfræðsla fer misvel í fólk, ég fer misvel í fólk. Svo fara kristin gildi misvel í fólk, það er alveg pláss fyrir það. Það er eðlilegt að hlutir fari misvel í fólk,“ sagði Sigga Dögg.
Sigmundur Davíð segir í færslu á samfélagsmiðlum að því miður að frásagnirnar af fermingarfræðslunni á Akureyri séu því miður réttar.
„...eins súrrealískt og galið það er að 12-13 ára börn í FERMINGARFRÆÐSLU séu þar hvött til hinnar ýmsu tilraunastarfsemi í kynlífi og það í kirkju.“
„Við höfum séð dæmi um ótrúlega klámkennt kennsluefni fyrir börn niður í 7 ára, m.a. í skólum í Reykjavík en það að blanda slíku í fermingarfræðslu er yfirgangur að því marki að það stappar nærri sturlun.“
Viðbrögð presta og annarra sem svara fyrir málið séu síst til þess fallin að bæta það. Þar birtist fyrst og fremst forherðing, skætingur og útúrsnúningar.
„Það er gott að við búum í frjálslyndu samfélagi þar sem kynlíf fólks varðar hvorki ríki né kirkju. Fullorðið fólk er og á að vera frjálst til að ræða þessi mál að vild og sinna hugðarefnum sínum svo framarlega sem það brýtur ekki á öðrum og blandar ekki börnum í málið,“ segir Sigmundur.
Þjóðkirkjan þurfi hins vegar að fara taka sér tak og ná aftur tengingu við himinn eða jörð, helst hvort tveggja.