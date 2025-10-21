Íslenska knattspyrnukonan Svava Rós Guðmundsdóttir hefur ákveðið að setja fótboltaskóna sína upp á hillu.
Svava tilkynnti á samfélagsmiðli sínum í dag að hún væri hætt í fótbolta og þakkaði fótboltanum fyrir þann tíma sem þau áttu saman.
Skilaboðin voru einföld: Takk fyrir mig Fótbolti. Með setti hún myndband frá nokkrum stórum stundum frá ferlinum.
Margar knattspyrnukonur og fyrrum liðsfélagar hafa óskað Svövu til hamingju með feril sinn sem hófst í Val en fór síðan með hana út um allan heim. Fáar íslenskar knattspyrnukonur hafa spilað á hæsta stigi í fleiri löndum en einmitt Svava.
Svava heldur upp á þrítugsafmælið sitt fyrr en í næsta mánuði en þarf að taka þessa stóru ákvörðun svo snemma.
Svava Rós lék á sínum tíma 41 landsleik fyrir Ísland og spilaði sem atvinnumaður í Noregi, Svíþjóð, Frakklandi, Bandaríkjunum og Portúgal.
Hún var á láni hjá portúgalska félaginu Benfica þegar hún varð fyrir slæmum meiðslum á mjöðm.
Þetta voru alvarleg meiðsli sem kölluðu enn fremur á aðgerð fyrir einu og hálfu ári og hefur haldið henni frá fótboltavellinum síðan hún meiddist í október 2023.
Svava Rós eignaðist sitt fyrsta barn í apríl síðastliðnum og hefur nú ákveðið að fótboltaferillinn heyri nú sögunni til.
