Þúsundir fé­laga í Eflingu segjast líða skort

Kjartan Kjartansson skrifar
Efling hefur ítrekað staðið fyrir verkfallsaðgerðum undanfarin ár. Þrátt fyrir það segir félagið félagsmenn sína standa hallari fæti en aðrir.
Fjárhagsstaða félagsmanna í stéttarfélaginu Eflingu er mun lakari en félaga í öðrum stéttarfélögum og þúsundir þeirra segjast líða verulegan skort. Efling segir að tveir af hverjum fimm félagsmönnum sínum lifi við fátækt.

Tölfræðin byggir á skýrslu Vörðu, rannsóknarstofnunar vinnumarkaðarins, um stöðu launafólks á Íslandi. Hún byggir á svörum félaga í stéttarfélögum innan ASÍ og BSRB við ýmsum spurningum um efnisleg og félagsleg gæði.

Um fjörutíu prósent eflingarfólks segist búa við skort á bæði efnislegum og félagslegum gæðum. Í tilkynningu frá Eflingu segir að staða þeirra sé þannig verulega verri en fólks í öðrum stéttarfélögum innan Alþýðusambandsins og BSRB þar sem um fimmtungur segist búa við viðlíka skort.

Rúmlega sjö þúsund félagar í Eflingu telja sig líða verulegan skort ef marka má skýrsluna. Þá segjast 45 prósent þeirra eiga erfitt með að ná endum saman, þar af átta prósent mjög erfitt.

Fjórðungur segist ekki hafa efni á staðgóðri máltíð annan hvern dag en hlutfallið er helmingi lægra hjá öðru launafólki. Rúmur fjórðungur segist ekki hafa aðgang að bíl en aðeins sjö prósent félaga í öðrum stéttarfélögum.

Þá kemur fram í tilkynningu Eflingar að tæpur fimmtungur félagsmanna eigi ekki tvö skópör þar sem annað parið sé vatnshelt. Rúmur helmingur hafi ekki efni á að sinna tómstundum eða áhugamáli en um þriðjungur í öðrum félögum innan ASÍ og BSRB.

