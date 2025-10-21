Þúsundir félaga í Eflingu segjast líða skort Kjartan Kjartansson skrifar 21. október 2025 11:53 Efling hefur ítrekað staðið fyrir verkfallsaðgerðum undanfarin ár. Þrátt fyrir það segir félagið félagsmenn sína standa hallari fæti en aðrir. Vísir/Vilhelm Fjárhagsstaða félagsmanna í stéttarfélaginu Eflingu er mun lakari en félaga í öðrum stéttarfélögum og þúsundir þeirra segjast líða verulegan skort. Efling segir að tveir af hverjum fimm félagsmönnum sínum lifi við fátækt. Tölfræðin byggir á skýrslu Vörðu, rannsóknarstofnunar vinnumarkaðarins, um stöðu launafólks á Íslandi. Hún byggir á svörum félaga í stéttarfélögum innan ASÍ og BSRB við ýmsum spurningum um efnisleg og félagsleg gæði. Um fjörutíu prósent eflingarfólks segist búa við skort á bæði efnislegum og félagslegum gæðum. Í tilkynningu frá Eflingu segir að staða þeirra sé þannig verulega verri en fólks í öðrum stéttarfélögum innan Alþýðusambandsins og BSRB þar sem um fimmtungur segist búa við viðlíka skort. Rúmlega sjö þúsund félagar í Eflingu telja sig líða verulegan skort ef marka má skýrsluna. Þá segjast 45 prósent þeirra eiga erfitt með að ná endum saman, þar af átta prósent mjög erfitt. Fjórðungur segist ekki hafa efni á staðgóðri máltíð annan hvern dag en hlutfallið er helmingi lægra hjá öðru launafólki. Rúmur fjórðungur segist ekki hafa aðgang að bíl en aðeins sjö prósent félaga í öðrum stéttarfélögum. Þá kemur fram í tilkynningu Eflingar að tæpur fimmtungur félagsmanna eigi ekki tvö skópör þar sem annað parið sé vatnshelt. Rúmur helmingur hafi ekki efni á að sinna tómstundum eða áhugamáli en um þriðjungur í öðrum félögum innan ASÍ og BSRB. Stéttarfélög Skoðanakannanir Kjaramál Mest lesið Vinnuvélar, rútur, húsbílar og tjaldvagnar fari burt af bílastæðinu Innlent Ungt fólk í bílnum og annað alvarlega slasað Innlent Miðflokkurinn rýkur upp Innlent Réðst á opinberan starfsmann Innlent Viðstaddir slökktu eldinn að mestu leyti sjálfir Innlent Ekki hægt að leggja mat á kostnað vegna kulnunar Innlent Starfsleyfi skotvallar á Álfsnesi enn á ný fellt úr gildi Innlent Bítur eins og lúsmý en er stærra og stingur dýpra Innlent Kynfræðsla í fermingarfræðslu: „Þarna er rödd sem upplifir að hún hafi ekki fengið hlustun“ Innlent „Það er aldrei hægt að kaupa barnið manns til baka“ Innlent Fleiri fréttir Miðflokkurinn rýkur upp Miðflokkurinn bætir við sig fylgi og flugumferðarstjóra funda Þúsundir félaga í Eflingu segjast líða skort Kynfræðsla í fermingarfræðslu: „Þarna er rödd sem upplifir að hún hafi ekki fengið hlustun“ Ungt fólk í bílnum og annað alvarlega slasað Mætti með kíló af kókaíni og sautján kíló af marijúana Fundað á ný í deilu flugumferðarstjóra Þriggja bíla aftanákeyrsla á Kringlumýrarbraut Bein útsending: Ásgeir situr fyrir svörum í þinginu Starfsleyfi skotvallar á Álfsnesi enn á ný fellt úr gildi Ekki hægt að leggja mat á kostnað vegna kulnunar Vinnuvélar, rútur, húsbílar og tjaldvagnar fari burt af bílastæðinu Réðst á opinberan starfsmann Bítur eins og lúsmý en er stærra og stingur dýpra Viðstaddir slökktu eldinn að mestu leyti sjálfir Kjalnesingar vilja sjá efndir á loforðinu um Sundabraut Fagfólk flýi skólana verði ekkert gert Kristrún til Grænlands „Það er aldrei hægt að kaupa barnið manns til baka“ Verkfalli flugumferðarstjóra aflýst Viðgerð á aðalvatnslögn Ísafjarðarbæjar lokið Útilokar ekki afskipti ríkisstjórnarinnar af verkfallinu Reyndi að greiða með fölsuðum seðli „Eins og líf skipti engu máli“ Öflugasti skjálfti í Mýrdalsjökli frá árinu 2023 Þrumuræða um börn með fíknivanda: „Eigum við að láta fleiri deyja á leiðinni?“ Fjórði starfsmaðurinn hættir en reynslubolti kemur inn Fellur frá kröfu um meirapróf bænda Þarf ekki lengur tilvísun til sjúkraþjálfara næsta vor Tegundin sé líklega komin til að vera Sjá meira