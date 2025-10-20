Kristall Máni á skotskónum og fyrsti sigurinn síðan í ágúst

Íslendingaliðið Sönderjyske vann langþráðan sigur í dönsku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld.
Sönderjyske vann þá 3-0 heimasigur á Fredericia en leikmenn Sönderjyske höfðu leikið fjóra deildarleiki í röð án sigurs og ekki unnið síðan 31. ágúst.
Kristall Máni Ingason og landsliðsmiðvörðurinn Daníel Leó Grétarsson voru báðir í byrjunarliði Sönderjyske.
Kristall Máni skoraði fyrsta mark leiksins strax á níundu mínútu og Alexander Lyng bætti síðan við öðru marki á 43. mínútu.
Rasmus Vinderslev skoraði síðan þriðja markið eftir 68. mínútu og sigurinn var aldrei í hættu.
Þetta var þriðja deildarmark Kristals en um leið það fyrsta síðan hann skoraði í umræddum sigurleik á móti Silkeborg í lok ágúst.