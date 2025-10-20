Segja að Halldór verði látinn fara og Ólafur Ingi taki við Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 20. október 2025 13:16 Dagar Halldórs Árnasonar hjá Breiðabliki gætu verið taldir. vísir/diego Tíðinda gæti verið að vænta úr herbúðum Breiðabliks. Fótbolti.net fullyrðir að skipt verði um þjálfara hjá karlaliði félagsins. Breiðablik tapaði fyrir nýkrýndum Íslandsmeisturum Víkings, 1-2, á heimavelli á laugardaginn. Fyrir vikið veiktist von Blika um að ná Evrópusæti verulega. Illa hefur gengið hjá Breiðabliki að undanförnu en liðið hefur aðeins unnið einn af síðustu ellefu deildarleikjum. Breiðablik tryggði sér þó sæti í riðlakeppni Sambandsdeildar Evrópu. Fótbolti.net fjallar um stöðuna hjá Breiðabliki og segir að Halldór Árnason verði látinn fara sem þjálfari liðsins, jafnvel í dag. Ólafur Ingi Skúlason er sagður taka við þjálfarastarfinu hjá Breiðabliki. Hann er núna þjálfari U-21 árs landslið Íslands. Næsti leikur Breiðabliks er gegn finnska liðinu KuPS í Sambandsdeildinni á fimmtudaginn. Síðasti leikur liðsins í Bestu deildinni er gegn Stjörnunni á sunnudaginn. Ef Stjarnan fær stig gegn Fram í kvöld er ljóst að möguleikar Breiðabliks á að ná Evrópusæti eru úr sögunni. Halldór tók við Breiðabliki af Óskari Hrafni Þorvaldssyni haustið 2023. Undir hans stjórn urðu Blikar Íslandsmeistarar í fyrra. Ekki náðist í Flosa Eiríksson, formann knattspyrnudeildar Breiðabliks, við vinnslu fréttarinnar. Besta deild karla Breiðablik Tengdar fréttir „Færum þeim jöfnunarmarkið á silfurfati“ Halldór Árnason, þjálfari Breiðabliks, hafði ekkert út á leikmenn sína og frammistöðu liðs síns að setja þegar liðið laut i lægra haldi fyrir Víkingi í Bestu-deild karla í fótbolta í kvöld. Halldóri fannst frammistaðan hjá Breiðabliki verðskulda stig. 18. október 2025 21:51 Mest lesið Slot vildi stöðva leik: Liverpool gerir ekki svona Enski boltinn „Fannst slakt að fá skilaboðin í gegnum messenger“ Fótbolti Sjáðu ótrúlegt mark Hallgríms frá miðju Íslenski boltinn Yfirlýsing Vals: „Þykir leitt að leikmaðurinn sé ósáttur“ Íslenski boltinn Sjáðu frábært mark Hákonar sem öskraði samt líka „fokk“ Fótbolti Sendi stjórn FH lítt dulda hótun: „Það er bara ein trappa eftir“ Íslenski boltinn Dagur Kári sá fyrsti sem kemst í úrslit á HM Sport Messan um Lammens: „Hann er með góða áru“ Enski boltinn Árni Gautur glímir við erfiðan taugahrörnunarsjúkdóm Fótbolti „Að tapa fjórum leikjum í röð hefur án vafa áhrif á liðið“ Enski boltinn Fleiri fréttir Segja að Halldór verði látinn fara og Ólafur Ingi taki við Yfirlýsing Vals: „Þykir leitt að leikmaðurinn sé ósáttur“ Sendi stjórn FH lítt dulda hótun: „Það er bara ein trappa eftir“ Sjáðu ótrúlegt mark Hallgríms frá miðju Uppgjörið: Valur - FH 4-4 | Bráðskemmtilegur átta marka leikur á Hlíðarenda Uppgjörið: KR - ÍBV 2-1| Einum sigri í viðbót frá því að bjarga sér Uppgjörið: Afturelding - Vestri 1-1 | Jöfnunarmark á lokasekúndunum Uppgjörið: KA - ÍA 5-1 | Skagamenn fengu á baukinn en eru hólpnir Botnar ekkert í því af hverju Birta er ekki í landsliðinu „Enn hungur hjá leikmönnum og stuðningsmönnum“ „Færum þeim jöfnunarmarkið á silfurfati“ Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 1-2 | Glæsimark hjá Tarik gerði skráveifu í Evrópudraum Blika „Það er virkilega gaman að troða sokkum“ „Við erum skrefi framar öllum öðrum liðum í ár“ „Erfitt og lærdómsríkt tímabil að baki“ „Þakklátur fyrir tíma minn hjá Þrótti“ Berglind markahæst í þriðja sinn og Agla María lagði upp flest Thelma Karen efnilegust í Bestu deildinni Birta valin best Uppgjörið: Breiðablik - FH 3-2 | Dramatískur Blikasigur Uppgjörið: Þróttur - Valur 1-0 | Sierra sá til þess að Ólafur Helgi kvaddi Laugardalinn með sigri Fimm tilnefndar sem besti leikmaður ársins í Bestu deild kvenna Leikjahæsti Valsmaðurinn á förum frá félaginu Flýta sér hægt og halda spilunum þétt að sér Gullkálfurinn Gunnar: „Stemningin var rafmögnuð“ Eina árið sem KR féll: Stjörnustríð, Elvis kvaddi og SÁÁ komið á fót Jóhann tekur við Þrótti en Blikar leita áfram „Var alltaf Mist með krabbamein alls staðar annars staðar“ Jóhann Kristinn hættir með Þór/KA Fer frá KA í haust Sjá meira