Julian Assange, blaðamaður og stofnandi Wikileaks, er staddur á Íslandi í stuttri heimsókn. Kristinn Hrafnsson, ritstjóri Wikileaks, segir að Assange hafi komið hingað í frí en auðvitað komi vinnan eitthvað til tals.
Eftir rúmlega fimmtán ára óvissu, ákærur, stofufangelsi í sendiráði og einangrun í Belmarsh-fangelsi, sneri Julian Assange heim til Ástralíu í fyrrasumar.
Hann hefur því verið frjáls maður í rúmt ár, en Kristinn segir að hann hafi notað árið í að jafna sig eftir fimmtán ára innilokun.
„Hann hefur haft hægt um sig, hann er að vinna upp glataðar stundir með eiginkonu og börnum. Hann hefur aðeins látnið sjá sig í Evrópuheimsóknum síðan,“ segir Kristinn.
Assange hafi ekki heimsótt Ísland síðan 2010, þegar hann var hér löngum stundum.
„Það fer kannski að líða að einhverjum stærri tíðindum, hvaða skref hann tekur í framhaldinu. Án þess að ég fari að lofa því fyrir hans hönd,“ segir Kristinn.
Assange hafi fundist ánægjulegt að viðra sig í haustblíðunni á Íslandi, en stoppið hafi verið stutt og hann á leið úr landi.
