Meiðsli Orra tóku sig upp að nýju

Óvíst er hvenær landsliðsfyrirliðinn Orri Steinn Óskarsson snýr aftur á völlinn.
Real Sociedad hefur greint frá því að bakslag hafi komið í bata Orra. Meiðsli í fremri lærvöðva á vinstri fæti hafa tekið sig upp aftur.
Orri hefur ekkert spilað síðan í lok ágúst og misst af öllum fjórum leikjum Íslands í undankeppni HM 2026.
Orri hefur aðeins spilað þrjá deildarleiki með Real Sociedad á tímabilinu og skorað eitt mark. Hann kom til liðsins frá FC Kaupmannahöfn fyrir rúmu ári.
Í næsta mánuði mætir Ísland Aserbaísjan og Úkraínu ytra í síðustu tveimur leikjum sínum í D-riðli undankeppni HM. Ekki liggur fyrir hvort Orri verði með í þeim leikjum.
Real Sociedad hefur gengið afleitlega á tímabilinu og er aðeins með fimm stig í nítjánda og næstneðsta sæti spænsku úrvalsdeildarinnar.