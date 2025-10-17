Í kvöldfréttum Sýnar verður fjallað um brottfararstöð fyrir hælisleitendur á Suðurnesjum, en dómsmálaráðherra fylgir málinu fast eftir og segir að tilkoma brottfararstöðvar sé mikilvæg svo hægt sé að framfylgja stefnu stjórnvalda í málaflokknum.
Úrræðaleysi í málefnum hælisleitenda sé óviðunandi. Mannúðarsamtök telja að dvöl barna í slíku úrræði gæti haft varanleg áhrif á geðheilsu þeirra. Gísli Rafn Ólafsson framkvæmdastjóri Rauða krossins ætlar að ræða málið í beinni útsendingu í kvöldfréttunum.
Fjármálaráðherra leggur til að vörugjald á nýjum bílum sem ganga fyrir hreinni íslenskri orku verði fellt niður á næsta ári. Þetta á að verða fólki hvatning að kaupa bíla sem ganga fyrir rafmagni, vetni eða metani. Runólfur Ólafsson framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðaeigenda, fer yfir málið í myndveri.
Fréttastofan fylgdist með því þegar Öryrkjabandalag Íslands kom upp svokallaðri fátæktargildru fyrir utan Alþingishúsið á Austurvelli í morgun. Sem var svo fjarlægð. Við sjáum myndir af vettvangi og fjallað verður um framvindu málsins.
Bæjarstjóri Mosfellsbæjar vill að stjórnvöld skoði að lengja fæðingarorlof til að mæta vanda foreldra. Tal um breytingar á fyrirkomulagi leikskóla megi ekki fara fram í skotgröfum.
Við kynnum okkur einnig svonefnda styrkleika Krabbameinsfélagsins við Úlfarsfell Reykjavík í beinni útsendingu og í sportinu heyrum við í landsliðsþjálfaranum í handbolta karla sem kynnti hópinn sem fer til Þýskalands í næsta verkefni. Skera þarf niður í starfsteymi karlalandsliðsins í handbolta fyrir komandi verkefni í Þýskalandi vegna fjárhagsstöðu HSÍ.
