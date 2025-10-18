Búist er við að milljónir manna flykkist út á götur bandarískra borgra til að taka þátt í mótmælum gegn ríkisstjórn Donald Trumps. Samtökin No Kings eru að baki mótmælunum en þau héldu einnig gríðarstór mómtæli í júní.
Markmiðið er að mótmæla valdboðsstefnu Bandaríkjaforseta og ríkisstjórn hans. Nafnið No Kings er vísun í að enginn konungur er við völd þar í landi. Yfir 2500 viðburðir eru á dagskrá í dag í öllum fimmtíu fylkjum Bandaríkjananna en stærstu viðburðirnir verða í stærri borgum líkt og New York, Chicago, Houston og Honolulu.
„Ég er enginn konungur,“ sagði Trump í svari við mótmælunum í viðtali samkvæmt The Guardian.
Fjöldi fulltrúa Demókrata hefur hvatt fólk til að taka þátt í mótmælunum. Þeirra á meðal er Gavin Newsom, ríkisstjóri Kaliforníu-fylkis sem hvetur þátttakendur einnig til að fara varlega og mótmæla friðsamlega. Öldunarþingmaðurinn Bernie Sanders ætlar að taka þátt í mótmælunum í Washington DC.