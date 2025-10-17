Páll Baldvin fer fram gegn tillögu stjórnar Árni Sæberg skrifar 17. október 2025 13:25 Páll Baldvin Baldvinsson býður sig fram til formanns Leikfélags Reykjavíkur en kjörnefnd félagsins hefur þegar lagt fram tillögu um lista með Magnús Ragnarsson í formannssætinu. Vísir/Vilhelm/Ívar Fannar Páll Baldvin Baldvinsson býður sig fram til formanns stjórnar Leikfélags Reykjavíkur. Kjörnefnd félagsins hefur þegar lagt fram tillögu að lista með Magnús Ragnarsson sem formannsefni. Því stefnir í kosningabaráttu um stjórnina. Páll Baldvin greindi frá framboðinu í færslu á Facebook um hádegisbil. „Hópur félaga í Leikfélagi Reykjavíkur hefur orðið ásáttur um að bjóða fram til kjörs nýrrar stjórnar Leikfélags Reykjavíkur á komandi aðalfundi félagsins þann 28. október. Við erum: Páll Baldvin Baldvinsson, formaður Karen María Jónsdóttir, varaformaður Helga I. Stefánsdóttir, ritari Hilmir Snær Guðnason, meðstjórnandi Ólafur Ásgeirsson, meðstjórnandi Magnús Árni Skúlason, varamaður Þeir sem hafa áhuga á að gerast félagsmenn (ef þeir eru það ekki fyrir) geta skráð sig á heimasíðu Borgarleikhússins en þar er félagið kynnt og lög þess birt,“ skrifar hann í færslunni. Leikfélag Reykjavíkur er sjálfseignarstofnun sem rekur Borgarleikhúsið í Reykjavík með tilstyrk Reykjavíkurborgar, stendur fyrir sviðsetningum hússins, hýsir sjálfstæða leikhópa og Íslenska dansflokkinn. Magnús í formanninn og Ingibjörg Sólrún í meðstjórnanda Í fundarboði fyrir aðalfundinn sem var sent út 10. október síðastliðinn kom fram að kjörnefnd félagsins, skipuð Kristínu Eysteinsdóttur, formaður, Ragnheiði Skúladóttur og Þórólfi Árnasyni, hefði lagt fram tillögu að stjórn Leikfélags Reykjavíkur fyrir næsta þriggja ára kjörtímabil. Hún er svohljóðandi: Magnús Ragnarsson, formaður Björgvin Skúli Sigurðsson, varaformaður Karen María Jónsdóttir, ritari Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, meðstjórnandi Jóhanna Vigdís Arnardóttir, meðstjórnandi Einar Örn Benediktsson, varamaður Því er ljóst að það stefnir í baráttu og formannsslag á aðalfundi Leikfélags Reykjavíkur 28. október næstkomandi. Borgarleikhúsið Reykjavík Leikhús Mest lesið Ace Frehley látinn af slysförum Lífið „Við eigum bara eitt líf og ég ætla því að lifa því eins og ég vil“ Lífið Ingunn Svala kaupir glæsihús Jóhanns Bergs á Arnarnesi Lífið Kasóléttur forystusauður, ungstirni og engilfagrar kanónur Tíska og hönnun Battlefield 6: Gamli góði Battlefield er snúinn aftur Leikjavísir Páll Baldvin fer fram gegn tillögu stjórnar Menning Rúrik hlaut verðlaun sem rísandi stjarna ársins Lífið Bjóða öllum sem vilja heim í útgáfupartí Lífið „Bíður bara inni í skáp eftir brúðkaupinu“ Tíska og hönnun Kalklitir og Slippfélagið mála framtíðina saman Lífið samstarf Fleiri fréttir Páll Baldvin fer fram gegn tillögu stjórnar Menningarvaktin: Ráðning óperustjóra jafn spennandi og þjálfara KR Trylltust við taktinn í barokkbúningum László Krasznahorkai hlýtur bókmenntaverðlaun Nóbels Bein útsending: Hver hlýtur bókmenntaverðlaun Nóbels? „Léleg“ hönnun gervigreindar reyndist mannanna verk Áhersla á hæglæti á Sequences Fögnuðu Heimsins besta degi í helvíti Markmiðið að græða ekkert og „helst tapa pening“ Heiður að fá að segja sögu kvennanna sem ruddu brautina „Kunna ekki að reikna, kunna svo ekki að skammast sín“ „Stefán er að hengja bakara fyrir að vera ekki smiður“ Sveppi, Ari Eldjárn og Valdimar minnast Róberts Arnar á tónleikum Sakar rithöfunda um að vilja forðast umræðuna Norræni skálinn á heimssýningunni í Osaka hlaut gullverðlaun Fólk vilji ekki bara sjá þetta á Instagram Með Banksy í stofunni heima Afgangsgler fær nýtt líf á sýningu í HAKK gallerý Segir strákum að hætta í bandarísku efni: „Eins og við séum í málhöltu úthverfi í Nebraska“ Innblástur frá handanheiminum Kynorkan alltumlykjandi hjá óléttu óperusöngkonunni Skortur á viðtengingarhætti hjá Laufeyju sé hluti af stærri þróun Uppselt á fimmtíu sýningar á Línu Langsokk Óbeisluð rómantík á örlagaríku stefnumóti Geislandi Vigdís og gat á skónum sem mátti ekki sjást Leikari, óperusöngvarar og sjómaður vilja stýra óperunni Misvel tekið í gjörning Sverris: „Lokkandi beita fyrir niðrandi ummæli“ eða ást á tungumálinu Gamla TR-húsinu umbreytt í Hlemm.haus: „Augljóst að þörfin var gríðarleg“ Nanna Rögnvaldardóttir hlýtur verðlaun Guðrúnar Helgadóttur Stórtónleikar og flugeldasýning að vanda á Ljósanótt Sjá meira