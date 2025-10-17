Fótbolti

Blikar mæta dönsku meisturunum í 16-liða úr­slitum

Sindri Sverrisson skrifar
Íslands- og bikarmeistarar Breiðabliks spila í 16-liða úrslitum nýju Evrópukeppninnar; Evrópubikars UEFA.
Íslands- og bikarmeistarar Breiðabliks drógust gegn dönsku meisturunum í Fortuna Hjörring í dag, þegar dregið var í 16-liða úrslit nýju Evrópukeppninnar í fótbolta kvenna; Evrópubikarsins.

Dregið var í dag og var Breiðablik efsta liðið í neðri styrkleikaflokki en Fortuna Hjörring neðsta liðið í efri styrkleikaflokki. Blikar byrja á heimavelli en spila svo á útivelli.

Drátturinn í 16-liða úrslit Evrópubikars kvenna.UEFA

Leikirnir í 16-liða úrslitum fara fram 11. og 12. nóvember, og 19. og 20. nóvember.

Komist Breiðablik áfram í 8-liða úrslit er ljóst að liðið myndi mæta Íslendingaliði þar. Lið landsliðsmarkvarða mætast nefnilega þegar Häcken, sem Fanney Inga Birkisdóttir leikur með, mætir Inter með Cecilíu Rán Rúnarsdóttur og Karólínu Leu Vilhjálmsdóttur innanborðs.

Vigdís Lilja Kristjánsdóttir, ein af þremur nýliðum í nýjasta landsliðshópi Íslands, er leikmaður Anderlecht sem dróst gegn Austria Vín í 16-liða úrslitunum, og mætir Sparta Prag eða Young Boys komist liðið í 8-liða úrslit.

Evrópubikar kvenna í fótbolta Breiðablik

