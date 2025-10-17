Blikar mæta dönsku meisturunum í 16-liða úrslitum Sindri Sverrisson skrifar 17. október 2025 11:23 Íslands- og bikarmeistarar Breiðabliks spila í 16-liða úrslitum nýju Evrópukeppninnar; Evrópubikars UEFA. vísir/Ernir Íslands- og bikarmeistarar Breiðabliks drógust gegn dönsku meisturunum í Fortuna Hjörring í dag, þegar dregið var í 16-liða úrslit nýju Evrópukeppninnar í fótbolta kvenna; Evrópubikarsins. Dregið var í dag og var Breiðablik efsta liðið í neðri styrkleikaflokki en Fortuna Hjörring neðsta liðið í efri styrkleikaflokki. Blikar byrja á heimavelli en spila svo á útivelli. Drátturinn í 16-liða úrslit Evrópubikars kvenna.UEFA Leikirnir í 16-liða úrslitum fara fram 11. og 12. nóvember, og 19. og 20. nóvember. Komist Breiðablik áfram í 8-liða úrslit er ljóst að liðið myndi mæta Íslendingaliði þar. Lið landsliðsmarkvarða mætast nefnilega þegar Häcken, sem Fanney Inga Birkisdóttir leikur með, mætir Inter með Cecilíu Rán Rúnarsdóttur og Karólínu Leu Vilhjálmsdóttur innanborðs. Vigdís Lilja Kristjánsdóttir, ein af þremur nýliðum í nýjasta landsliðshópi Íslands, er leikmaður Anderlecht sem dróst gegn Austria Vín í 16-liða úrslitunum, og mætir Sparta Prag eða Young Boys komist liðið í 8-liða úrslit. Evrópubikar kvenna í fótbolta Breiðablik Mest lesið Grunur um nauðgun á heimili Schumachers Formúla 1 Vildi ekki að börnin sín myndu alast upp í Englandi Enski boltinn Eina árið sem KR féll: Stjörnustríð, Elvis kvaddi og SÁÁ komið á fót Íslenski boltinn Zaha segir ásakanir Mateta ógeðslegar Enski boltinn Prufa ný VAR-spjöld fyrir þjálfara Fótbolti Báru saman lið Rikka G og Egils Ploder í Fantasýn: „Rikka gengur aðeins betur“ Enski boltinn „Skora á yfirvöld að afturkalla þessa huglausu ákvörðun“ Enski boltinn Furðulegasta hlaup ársins innihélt skyldustopp á Taco Bell Sport Ronaldo þénar 150 milljónum meira en Messi Fótbolti Mamardashvili í markinu gegn United Enski boltinn Fleiri fréttir Blikar mæta dönsku meisturunum í 16-liða úrslitum Gullkálfurinn Gunnar: „Stemningin var rafmögnuð“ Skjátlaðist um Palmer sem verður lengi frá keppni Eina árið sem KR féll: Stjörnustríð, Elvis kvaddi og SÁÁ komið á fót Mamardashvili í markinu gegn United Ronaldo þénar 150 milljónum meira en Messi Zaha segir ásakanir Mateta ógeðslegar Báru saman lið Rikka G og Egils Ploder í Fantasýn: „Rikka gengur aðeins betur“ Vildi ekki að börnin sín myndu alast upp í Englandi „Skora á yfirvöld að afturkalla þessa huglausu ákvörðun“ Flytur langt í burtu frá Ítalíu ef liðið hans kemst ekki á HM Prufa ný VAR-spjöld fyrir þjálfara FIFA segir að Trump geti tekið HM-leiki af bandarískum borgum Boltinn var inni og Glódís Perla fagnaði dramatískum sigri Vinicius Junior bauð í svaka partý en gæti endað í fangelsi Gæti náð Liverpool-leiknum Diljá og félagar náðu ekki að snúa við blaðinu Hatrið á sér heillanga sögu: Hitað upp fyrir uppgjör ensku risanna Jóhann tekur við Þrótti en Blikar leita áfram Unnu sextánda leikinn í röð og eiga heimsmetið Tímabilið búið hjá Sævari Atla: „Ótrúlega svekkjandi“ Borgarstjóri Boston svarar Trump „Var alltaf Mist með krabbamein alls staðar annars staðar“ HM í fótbolta „í samkeppni“ við HM í handbolta Messi með nýtt fótboltamót og býður öllum „félögunum sínum“ nema einu NRK um Sædísi í kvöld: Grét sáran eftir að hafa „misst hausinn gjörsamlega“ Faðir Lamine Yamal sagður pressa á brottför frá Barcelona Vigdís Lilja lagði upp sigurmarkið þegar allt stefndi í vító Töpuðu á VAR-vítaspyrnu á áttundu mínútu í uppbótatíma Jóhann Kristinn hættir með Þór/KA Sjá meira