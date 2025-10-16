Fótbolti

Prufa ný VAR-spjöld fyrir þjálfara

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Knattspyrnustjóri getur óskað eftir endurskoðun með því að snúa fingri í hring í loftinu og afhenda fjórða dómara spjaldið sitt.
Alþjóða knattspyrnusambandið er nú að prófa leiðir fyrir þjálfara til að hafa áhrif á það hvort dómarinn verður sendur í skjáinn í leikjum eða ekki.

Á heimsmeistaramóti tuttugu ára og yngri, sem stendur nú yfir, er nýstárleg tilraun í gangi.

Þjálfarar liðanna fá þá afhent sérstök áfrýjunarspjöld.

Þjálfarnir hafa síðan tækifæri til að kæra tvo dóma í sínum leik, það er senda þá í frekari skoðun hjá myndbandsdómurum og svo væntanlega mun dómarinn fara á skjáinn í beinu framhaldi.

Spjöldin eru hluti af nýju kerfi sem kallast Football Video Support (FVS) og er verið að prófa á HM U-20 ára landsliða og í öðrum minni deildum og mótum.

Sífellt fleiri keppnir sem hafa ekki fjármagn eða úrræði fyrir fullkomna VAR-tækni eru að innleiða tilraunaverkefni fyrir kerfið, sem FIFA hefur lýst sem „hagkvæmu og með möguleika á að nota í þrepum“.

Hvorum knattspyrnustjóra er gefið spjald, eitt blátt og eitt fjólublátt, og aðeins knattspyrnustjórinn sjálfur, eða annar háttsettur liðsstjórnandi í fjarveru hans, getur notað það. Leikmenn geta einnig beðið knattspyrnustjóra sína um að óska eftir endurskoðun.

Aðeins er hægt að óska eftir endurskoðun strax eftir að atvikið hefur átt sér stað. Knattspyrnustjóri getur óskað eftir endurskoðun með því að snúa fingri í hring í loftinu og afhenda fjórða dómara spjaldið sitt.

Kerfið er hannað til notkunar í keppnum þar sem leikir eru teknir upp með allt að fjórum myndavélum, frekar en með þeim gríðarstóru fjölmyndavélakerfum sem notuð eru í stóru deildunum.

Líkt og í tennis og krikket, ef áskorun er tekin gild, heldur knattspyrnustjórinn tveimur áskorunum. Ef hann tapar áskoruninni, glatast hún.

FIFA segir að kerfið „sé aðeins notað ef um mögulega augljós og skýr mistök er að ræða, eða alvarlegt atvik sem misfórst, í tengslum við eftirfarandi aðstæður, svo sem mark/ekki mark, vítaspyrna/ekki vítaspyrna eða bein rauð spjöld (ekki seinni áminningar)“.

„FVS er tæki til að styðja við dómara í keppnum með færri úrræði og myndavélar. Það á ekki að líta á það sem VAR eða breytta útgáfu af því, þar sem það felur ekki í sér myndbandsdómara sem fylgjast með hverju einasta atviki,“ sagði Pierluigi Collina, formaður dómaranefndar FIFA, og bætti við að þau væru „hvött áfram“ af fyrstu niðurstöðum.

FIFA

