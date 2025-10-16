Gæti náð Liverpool-leiknum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 16. október 2025 19:15 Trent Alexander-Arnold kvaddi Liverpool sem Englandsmeistari. Getty/Liverpool FC Trent Alexander-Arnold fór frá Liverpool til Real Madrid í sumar eins og frægt var og auðvitað mættust liðin síðan í Meistaradeildinni. Það leit út fyrir að meiðsli enska bakvarðarins myndu taka frá honum leikinn en nú líta hlutirnir betur út. Endurhæfing Trent Alexander-Arnold gengur samkvæmt áætlun og það eru líkur á að hægri bakvörður Real Madrid verði klár í slaginn gegn sínu gamla félagi í nóvember. Hinn 27 ára Trent meiddist aftan í læri í leik gegn franska liðinu Marseille í riðlakeppni keppninnar þann 16. september. Alexander-Arnold þurfti að fara af velli á fimmtu mínútu og heimildir hermdu á þeim tíma að hann gæti verið frá í allt að sex vikur. Real heimsækir Liverpool þann 4. nóvember í Meistaradeildinni sem er nákvæmlega sjö vikum eftir að meiðslin áttu sér stað. Heimildir BBC Sport herma að bati leikmannsins gangi vel og vonir standa til að Alexander-Arnold geti snúið aftur á Anfield í fyrsta sinn síðan hann gekk til liðs við spænska stórliðið í júní. Trent var Liverpool-stuðningsmaður frá blautu barnsbeini og sagði að það að yfirgefa félagið sem hann gekk til liðs við sex ára gamall í akademíunni hafi verið „erfiðasta ákvörðun sem ég hef nokkurn tímann tekið“. Hún var líka afar óvinsæl hjá stuðningsmönnum Liverpool sem voru margir fljótir að líta á hann sem svikara. Alexander-Arnold lék 354 leiki fyrir Rauða herinn og vann meðal annars tvo enska úrvalsdeildartitla, einn Meistaradeildartitil og enska bikarinn. Frá því hann flutti til Madríd hefur Alexander-Arnold bara spilað fimm leiki fyrir félagið í öllum keppnum, samtals aðeins 156 mínútur. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Spænski boltinn Enski boltinn Mest lesið Fórnaði frægasta hári handboltans Handbolti „Var alltaf Mist með krabbamein alls staðar annars staðar“ Íslenski boltinn Ricky Hatton fyrirfór sér Sport Leik lokið: Álftanes - Grindavík 70-79 | Grindvíkingar með fullt hús Körfubolti Uppgjörið: KR - Þór Þ. 95-75 | Fullkomin byrjun KR heldur áfram Körfubolti Portúgalarnir í skýjunum yfir gestrisni Framara Handbolti Leik lokið: ÍA - Njarðvík 119-130 | Svakaleg spenna á Skaganum Körfubolti NRK um Sædísi í kvöld: Grét sáran eftir að hafa „misst hausinn gjörsamlega“ Fótbolti Dóttir Katrínar Tönju komin í heimin Sport Tímabilið búið hjá Sævari Atla: „Ótrúlega svekkjandi“ Fótbolti Fleiri fréttir Boltinn var inni og Glódís Perla fagnaði dramatískum sigri Vinicius Junior bauð í svaka partý en gæti endað í fangelsi Gæti náð Liverpool-leiknum Diljá og félagar náðu ekki að snúa við blaðinu Hatrið á sér heillanga sögu: Hitað upp fyrir uppgjör ensku risanna Jóhann tekur við Þrótti en Blikar leita áfram Unnu sextánda leikinn í röð og eiga heimsmetið Tímabilið búið hjá Sævari Atla: „Ótrúlega svekkjandi“ Borgarstjóri Boston svarar Trump „Var alltaf Mist með krabbamein alls staðar annars staðar“ HM í fótbolta „í samkeppni“ við HM í handbolta Messi með nýtt fótboltamót og býður öllum „félögunum sínum“ nema einu NRK um Sædísi í kvöld: Grét sáran eftir að hafa „misst hausinn gjörsamlega“ Faðir Lamine Yamal sagður pressa á brottför frá Barcelona Vigdís Lilja lagði upp sigurmarkið þegar allt stefndi í vító Töpuðu á VAR-vítaspyrnu á áttundu mínútu í uppbótatíma Jóhann Kristinn hættir með Þór/KA Cecilía og Karólína verða líka í pottinum með Blikum Fékk bann fyrir fagnið á móti Liverpool Blikakonur í 16-liða úrslit í Evrópu Rekinn eftir tapið gegn Færeyjum: „Algjörlega óafsakanlegt og ég axla fulla ábyrgð“ Sjáðu öll mörk Salahs gegn United Fer frá KA í haust Snýr aftur eftir 30 mánaða bann Móðgaði Everton sem svaraði fyrir sig á samfélagsmiðlum Gagnrýnir Heimi og segir hann ekki þekkja leikmenn Tuchel hafði gaman að skotum enskra stuðningsmanna Lukaku segist hafa verið fjárkúgaður af fólki sem vildi ekki skila líki föður hans Trump hótar að taka HM-leiki af Boston Coote viðurkennir að hafa framleitt barnaníðsefni Sjá meira