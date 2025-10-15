Vigdís Lilja lagði upp sigurmarkið þegar allt stefndi í vító Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 15. október 2025 21:37 Vigdís Lilja Kristjánsdóttir var með tvær stoðsendingar fyrir Anderlecht í kvöld. Getty/Aitor Alcalde Vigdís Lilja Kristjánsdóttir og félagar hennar í belgíska liðinu Anderlecht komust í kvöld áfram í sextán liða úrslit Evrópubikarsins eftir útisigur á Braga í framlengdum Íslendingaslag. Anderlecht vann leikinn 3-2 og þar með 4-3 samanlagt en 1-1 jafntefli varð í fyrri leiknum í Belgíu. Vigdís Lilja átti risaþátt í sigrinum en hún lagði upp tvö af þremur mörkum belgíska liðsins í leiknum þar á meðal sigurmarkið á 120. mínútu. Guðrún Arnardóttir, Ásdís Karen Halldórsdóttir og félagar þeirra í Braga komust yfir í framlengingunni en það dugði ekki til því Belgarnir skoruðu tvö síðustu mörkin í leiknum. Allar íslensku stelpurnar voru í byrjunarliðum sinna liða. Malu Schmidt kom Braga yfir á átjándu mínútu með marki úr vítaspyrnu en Luna Vanzeir jafnaði fyrir Anderlecht rétt fyrir hálfleik eftir stoðsendingu frá Vigdísi Lilju Kristjánsdóttur. Ekkert var skorað í seinni hálfleik og því þurfti að framlengja því fyrri leikurinn endaði einnig með 1-1 jafntefli. Cristiana Vieira skoraði fyrir Braga á 95. mínútu eftir stoðsendingu frá Malu Schmidt. Amélie Delabre skoraði síðan tvívegis í framlengingunni, fyrst á 105. mínútu og svo á 120. mínútu eftir sendingu Vigdísar. View this post on Instagram A post shared by RSC Anderlecht Women (@rscawomen) Evrópubikar kvenna í fótbolta Mest lesið NRK um Sædísi í kvöld: Grét sáran eftir að hafa „misst hausinn gjörsamlega“ Fótbolti Messi með nýtt fótboltamót og býður öllum „félögunum sínum“ nema einu Fótbolti Frákastadrottningin fyrirsæta hjá Victoria's Secret Körfubolti Faðir Lamine Yamal sagður pressa á brottför frá Barcelona Fótbolti „Mér finnst þetta bara ömurlegt“ Handbolti „Ég elska að vera í Njarðvík“ Sport Ísland - Færeyjar 22-24 | Þungt kvöld í Úlfarsárdal Handbolti Varnaræfingar bitnuðu á sóknarleiknum Handbolti Vigdís Lilja lagði upp sigurmarkið þegar allt stefndi í vító Fótbolti Fékk bann fyrir fagnið á móti Liverpool Enski boltinn Fleiri fréttir Messi með nýtt fótboltamót og býður öllum „félögunum sínum“ nema einu NRK um Sædísi í kvöld: Grét sáran eftir að hafa „misst hausinn gjörsamlega“ Faðir Lamine Yamal sagður pressa á brottför frá Barcelona Vigdís Lilja lagði upp sigurmarkið þegar allt stefndi í vító Töpuðu á VAR-vítaspyrnu á áttundu mínútu í uppbótatíma Jóhann Kristinn hættir með Þór/KA Cecilía og Karólína verða líka í pottinum með Blikum Fékk bann fyrir fagnið á móti Liverpool Blikakonur í 16-liða úrslit í Evrópu Rekinn eftir tapið gegn Færeyjum: „Algjörlega óafsakanlegt og ég axla fulla ábyrgð“ Sjáðu öll mörk Salahs gegn United Fer frá KA í haust Snýr aftur eftir 30 mánaða bann Móðgaði Everton sem svaraði fyrir sig á samfélagsmiðlum Gagnrýnir Heimi og segir hann ekki þekkja leikmenn Tuchel hafði gaman að skotum enskra stuðningsmanna Lukaku segist hafa verið fjárkúgaður af fólki sem vildi ekki skila líki föður hans Trump hótar að taka HM-leiki af Boston Coote viðurkennir að hafa framleitt barnaníðsefni Heimir staðfastur þrátt fyrir kjaftshögg Szoboszlai Aðeins tuttugu sæti enn laus á HM Fertugur Ronaldo sló met og hjálpaði Heimi Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki England inn á HM án þess að fá á sig mark Góður tími fyrir nýjar raddir og íhugaði að hætta sjálfur Potter annt um Svíþjóð og vill taka við landsliðinu Héldu hreinu í öllum tíu leikjunum í undankeppninni Heimir sagður taka við Fylki Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Jon Dahl rekinn Sjá meira