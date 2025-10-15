Guðmundur Emil Jóhannsson, einkaþjálfari og áhrifavaldur, hefur beðist afsökunar á harkalegri meðferð á hesti sem hann sat, við tökur á nýju tónlistarmyndbandi. Myndband af athæfinu hefur mætt mikilli gagnrýni, og hann verið sakaður um dýraníð. Hann segir það fjarri lagi.
Í myndbandinu, sem sjá má hér að neðan, sést Guðmundur sitja ber að ofan á baki hestsins með skjöld í hönd, og slíðrað sverð við síðuna. Við myndbandið skrifar hann „Við ríðum út. Tónlistarmyndband á spotify & insta & yt.“
Guðmundur sést í myndbandinu rykkja fast í tauminn og fæla hestinn undan sér með ógætilegu reiðlagi með þeim afleiðingum að hann dettur af baki.
„Það var nú alls alls ekki ætlun mín að meiða hestinn ég bara hélt alls ekki rétt á taumnum, biðst velvirðingar og þykir hjartanlega leitt hvað þetta fór í brjóstið á mörgum,“ skrifar Guðmundur, iðulega kallaður Gummi Emil, í færslu á samfélagsmiðlum.
Nokkur fjöldi TikTok-notenda hefur í athugasemdum við myndbandið sagt að um dýraníð sé að ræða. Því er Guðmundur ekki sammála. Nær væri að tala um saklaus mistök, sem hafi falist í því að æfa sig ekki nóg áður en farið var á bak.
„Ef eitthvað er dýraníð þa eru það blóðmerar og þegar það er verið að dæla blóði úr þeim lifandi! Það er eitthvað sem ég hef mikla andstyggð á. Ég bað hestinn afsökunar eftirá og ég og hann sættumst! Hann er búinn að fyrirgefa mér.“
Að öllu gríni slepptu segir Guðmundur að atvikið hafi verið óþægilegt fyrir hestinn í um tíu sekúndur.
„Ímyndið ykkur hvað hestar hafa upplifað margt verra í tökum á bíómyndum ofl. Ást og friður.“