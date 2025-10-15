Innlent

Á­lag á bráða­mót­töku og fólk beðið um að leita annað

Árni Sæberg skrifar
Búast má við langri bið á bráðamóttökunni í Fossvogi.
Búast má við langri bið á bráðamóttökunni í Fossvogi. Vísir/Vilhelm

Á bráðamóttökunni í Fossvogi er þessa stundina mikið álag og margir sem bíða eftir þjónustu.

Í fréttatilkynningu þess efnis frá Landspítalanum segir að á bráðamóttökunni sé forgangsraðað eftir bráðleika. Við aðstæður eins og nú eru geti fólk, sem leita þarf aðstoðar vegna vægari slysa eða veikinda, búist við að bíða lengur en annars eftir þjónustu. 

„Ef því verður mögulega við komið er þess vegna æskilegt að reyna að leita annað.“

Fólk, sem er ekki í bráðri hættu, sé beðið um að hringja fyrst í 1700 eða leita upplýsinga á netspjalli Heilsuveru áður en leitað er á bráðamóttökuna.

