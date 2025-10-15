Ólga vegna samskiptaleka: „Ég elska Hitler“ Samúel Karl Ólason skrifar 15. október 2025 14:17 Ungir Repúblikanar eru samtök sem ná til allra Bandaríkjanna. Hér má sjá nokkra meðlimi í New York í síðasta mánuði. Stjórnendur samtakanna í New York eru meðal þeirra sem hafa lent í vandræðum eftir að samskiptum þeirra á milli var lekið til blaðamanna. Getty/Selcuk Acar Stjórn Ungra Repúblikana í Bandaríkjunum kallaði í gær eftir því að margir af leiðtogum samtakanna á landsvísu stigju til hliðar. Það var eftir að samskipti þeirra á Telegram rötuðu í hendur blaðamanna, sem sögðu frá því að umræddir leiðtogar hefðu ítrekað lýst yfir aðdáun á Hitler, lofað þrælahald og talað með mjög neikvæðum hætti um konur, litað fólk og aðra. Í einhverjum tilfellum hefur héraðshópum samtakanna verið slitið vegna ummæla stjórnenda þeirra og meðlima. Sagt var frá skilaboðunum á vef Politico í gær. Þar kom fram að í ýmsum spjallhópum hefðu þessir ungu leiðtogar Repúblikanaflokksins talað um svart fólk sem apa, grínast með að setja pólitíska andstæðinga þeirra í gasklefa eða nauðga þeim og fá þá til að svipta sig lífi. Þá lofuðu þeir einnig Adolf Hitler og þrælahald. Inn á milli munu þeir svo hafa lýst yfir áhyggjum af því hverjar afleiðingarnar yrðu ef samskiptum þeirra yrði einhvern tímann lekið. Blaðamenn Politico hafa komið höndum yfir afrit af samskiptum stjórnenda og meðlima hópa Ungra Repúblikana í New York, Kansas, Arizona og Vermont og munu samskiptin ná yfir rúmlega sjö mánaða tímabil. A @politico exclusive: @JasonBeeferman and I read through 2,900 pages of an internal chat among Young Republican club leaders. It was filled with racist slurs, gay epithets and gas chamber references: https://t.co/f3N7sW6kzw— Emily Ngo (@emilyngo) October 14, 2025 Margir í þessum hópum hafa eða höfðu sinnt opinberum störfum og störfum innan Repúblikanaflokksins. Einn er sitjandi þingmaður á öldungadeild Vermont. Í einum hópnum var William Hendrix, sem var varaformaður Ungra Repúblikana í Kansas, að ræða framboð sitt til landsstjórnar samtakanna, sem um fimmtán þúsund menn og konur á aldrinum 18 til 40 ára tilheyra. Þá talaði hann ítrekað með niðrandi hætti um svart fólk og það að allir sem greiddu atkvæði gegn honum yrðu sendir í gasklefa. Að minnsta kosti tveir aðrir, sem tilheyrðu stjórn samtakanna í New York, tóku undir það. Hópnum í Kansas hefur verið slitið, samkvæmt frétt Axios. Eftir að frétt Politico fór í loftið gaf yfirstjórn Ungra Repúblikana út yfirlýsingu þar sem ummælin voru fordæmd. Þau færu alfarið gegn gildum samtakanna og enginn Repúblikani ætti að tala með þessum hætti. Þá var kallað eftir því að þeir sem hefðu tekið þátt í umræddum samræðum ættu að víkja úr stöðum sínum innan samtakanna. We are appalled by the vile and inexcusable language revealed in the Politico article published today. Such behavior is disgraceful, unbecoming of any Republican, and stands in direct opposition to the values our movement represents. Those involved must immediately resign from… pic.twitter.com/SM12D8kMXb— Young Republicans (@yrnational) October 14, 2025 Síðan þá hafa margir af umræddum Ungum Repúblikönum misst stöður sínar, eins og farið hefur verið yfir í framhaldsfrétt Politico. Ríkisstjóri Vermont hefur kallað eftir því að Sam Douglass, áðurnefndur sitjandi þingmaður, segi af sér og hafa aðrir þingmenn Repúblikanaflokksins tekið undir það. Neita að fordæma ummælin Ekki hafa allir Repúblikanar verið viljugir til að fordæma orðræðu þeirra Ungra Repúblikana sem um ræðir. Margir hafa fordæmt stjórn samtakanna fyrir að kalla eftir afsögnum vegna ummælanna. JD Vance, varaforseti Bandaríkjanna, er meðal þeirra sem hefur neitað að fordæma rasísk og dónaleg ummæli fólksins.AP/Evan Vucci JD Vance, varaforseti Bandaríkjanna, er á meðal þeirra sem hafa ekki viljað fordæma ummælin. Hann sagðist neita að taka þátt í því að valdamikið fólk kallaði eftir „pólitísku ofbeldi“. Birti hann í stað skjáskot af ummælum Demókrata sem er í framboði til ríkissaksóknara í Virginíu. Sá sendi vini sínum skilaboð eftir að fyrrverandi forseti fulltrúadeildarinnar, sem var Repúblikani, var skotinn og sagðist óska þess að börn hans yrðu einnig fyrir skaða. „Þetta er miklu verra en eitthvað sem sagt var í háskólaspjalli,“ sagði varaforsetinn. Ekki er um að ræða háskólanemendur. This is far worse than anything said in a college group chat, and the guy who said it could become the AG of Virginia. I refuse to join the pearl clutching when powerful people call for political violence. pic.twitter.com/kV57Wq7BLG— JD Vance (@JDVance) October 14, 2025 Umræddur frambjóðandi, Jay Jones, hefur beðist afsökunar á ummælum sínum en hann hefur fallið aftur úr í skoðanakönnunum í Virginíu, samkvæmt héraðsmiðlum. 