Forseti Madagaskar flúinn og herinn við völd Samúel Karl Ólason skrifar 14. október 2025 10:24 Hermenn og mótmælendur hafa tekið höndum saman í Madagaskar. AP/Mamyrael Andry Rajoelina, forseti Madagaskar, segist farinn í felur eftir að hermenn og pólitískir andstæðingar hans reyndu að ráða hann af dögum. Óljóst er hvar hann er en fregnir hafa borist af því að forsetinn hafi flúið land í franskri herflugvél. Útlit er fyrir að herinn stjórni nú Madagaskar. Rajoelina lýsti því þó yfir í yfirlýsingu sem hann birti á Facebook í gærkvöldi að hann hefði leyst upp neðri deild þingsins en samkvæmt frétt Reuters er óljóst hvort forsetinn hafi yfir höfuð völd til þess. Umfangsmikil mótmæli gegn stjórn Rajoelina hafa verið haldin í Madagaskar á undanförnum dögum. Að miklu leyti hafa þau verið haldin vegna skorts á rafmagni og neysluvatni í eyríkinu fátæka en umfang þeirra hefur aukist. Um helgina lýstu svo leiðtogar valdamikillar herdeildar sem kallast CAPSAT og kom Rajoelina til valda í valdaráni árið 2009 yfir að þeir hefðu tekið stjórn á öllum herafla ríkisins og tóku einhverjir þeirra þátt í mótmælum gegn forsetanum um helgina. Andry Rajoelina, forseti Madagaskar.AP/Alexander Joe Yfirmenn úr bæði hernum og lögreglunni sögðust um helgina hafa neitað að verða við skipunum um að skjóta mótmælendur en Sameinuðu þjóðirnar segja að fyrstu dagana hafi að minnsta kosti 22 mótmælendur verið skotnir til bana. Einhverjir þeirra af hermönnum og lögregluþjónum en aðrir af glæpamönnum, samkvæmt frétt France24. Í frétt BBC segir að nýr yfirmaður heraflans, sem CAPSAT setti í embætti, hafi fundað með hæst settu mönnum hersins. Í kjölfarið lýsti hann því yfir að herinn væri að tryggja öryggi og stöðugleika í Madagaskar. Auk Rajoelina hafa aðrir ráðamenn einnig flúið land. Ónafngreindur stjórnmálamaður úr stjórnarandstöðu ríkisins sagði í samtali við BBC að herinn væri í raun búinn að taka völd. Madagaskar, sem er eitt fátækasta ríki heims, hefur nokkrum sinnum gengið gegnum uppreisnir frá því ríkið varð sjálfstætt árið 1960. Árið 2009 áttu sér stað umfangsmikil mótmæli í landinu og var þáverandi forseta, Marc Ravalomanana, bolað úr embætti. Eins og áður hefur komið fram tók Rajoelina við af honum og stýrði ríkinu í fjögur ár. Hann tók aftur við embætti forseta eftir kosningar árið 2018. Madagaskar