Eftir mikinn fögnuð í Ísrael í gær, þegar tuttugu gíslar snéru aftur heim eftir að hafa verið í haldi Hamas frá 7. október 2023, hefur nokkur reiði gripið um sig þar sem samtökin hafa aðeins skilað fjórum af 28 líkum látinna gísla.
Ísraelskir miðlar hafa greint frá illri meðferð þeirra sem sleppt var í gær, hvernig þeir voru sveltir og pyntaðir. Á sama tíma er beðið eftir því að líkunum 24 verði skilað en óvissa er uppi um hvort Hamasliðar hafi hreinlega yfirsýn yfir það hvar þau eru niður komin.
Donald Trump Bandaríkjaforseti fagnaði endalokum átakanna á Gasa í ræðu sinni á ísraelska þinginu í gær og sagði ekki eingöngu um að ræða endalok stríðsins heldur endalok hryllings og dauða.
Ljóst þykir hins vegar að yfirlýsingar Bandaríkjaforseta um frið á Gasa eru ótímabærar, þar sem Hamas liðar hafa notað tækifærið eftir að vopnahlé komst á til að elta uppi óvini sína og meinta samverkamenn Ísraels og taka af lífi.
Myndskeið af aftökum hafa verið birt á samfélagsmiðlum og þá hafa borist fregnir af átökum á milli Hamas og annarra vopnaðra hópa á svæðinu.
Ofbeldið mun að öllum líkindum ekki hafa bein áhrif á það samkomulag sem nú er í höfn en er hins vegar áminning um að enn er ósamið um mikilvæg útistandandi atriði, til að mynda afvopnun Hamas.
Talsmenn samtakanna hafa þverneitað fyrir að þau muni samþykkja að leggja niður vopn en það er ein af forsendum þess að Ísraelsmenn láti af frekari aðgerðum gegn samtökunum.