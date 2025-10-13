Sjálfboðaliðasamtökin Dýrfinna skora á Reykjavíkurborg að gera úrbætur á hundasvæðinu á Geirsnefi til að koma í veg fyrir frekari slys á dýrum. Hundur sem slapp af svæðinu dó þegar hann varð fyrir bíl á Miklubraut í morgun, en þetta er ekki í fyrsta sinn sem slíkt gerist að sögn sjálfboðaliða hjá samtökunum.
„Hundur slapp frá hundasvæðinu Geirsnefi sem er illa girt og vegna þessa er enn einn hundur dáinn. Því miður ekki fyrsta svona atvikið,” segir í færslu samtakanna á Facebook í dag. Eygló Anna O. Guðlaugsdóttir, sjálfboðaliði hjá samtökunum ítrekar í samtali við Vísi mikilvægi þess að aðbúnaður á svæðinu sé bættur.
„Þessi hundur sem slapp í morgun var bara í lausagöngu á Geirsnefi, eins og svæðið leyfir. Það vill bara svo óheppilega til að hundurinn hleypur í burtu, ég veit ekki við hvernig aðstæður eða hvað gerist, en hann hleypur þarna strax út á Miklubrautina og lendir fyrir bíl. Þetta er ekki í fyrsta sinn sem þetta gerist,“ segir Eygló.
Hún þekki óþarflega mörg dæmi þess að dýr hafi sloppið út af svæðinu, sem í sumum tilfellum hafi fundist aftur, en því miður séu einnig fleiri dæmi þess að hundar láti lífið þegar þeir verða fyrir bíl eftir að hafa sloppið út af svæðinu.
„Eiginlega eina flóttaleiðin í burtu eru göturnar,“ segir Eygló sem bendir á að það séu ýmsar leiðir færar til að bæta öryggi hunda á svæðinu. „Það þarf að girða betur, þannig að dýrin komist ekki út af svæðinu. Flestöll bæjarfélög eru með gerði, en svo veit ég ekki hvort það væri betra að setja ristahlið, ef að hundarnir eru ólíklegri til að fara yfir það. Það eru margar leiðir betri en það sem er núna.“
Á meðan um er að ræða þar til gert hundasvæði þar sem lausaganga hunda er leyfileg sé lágmark að bjóða öruggari aðstæður fyrir hundana.