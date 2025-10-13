Kristófer Már Maronsson hefur sagt upp störfum sem starfsmaður þingflokks Sjálfstæðisflokksins. Tveimur öðrum starfsmönnum var sagt upp störfum nýverið og aðeins fimm eru eftir. Þingflokksformaðurinn er nú í starfsmannaleit.
Ólafur Adolfsson, þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins, staðfestir í samtali við Vísi að Kristófer Már hafi sagt upp störfum.
Kristófer Már segir að hann hafi ákveðið að segja upp störfum til þess að einbeita sér að eigin rekstri en hann hefur verið í hálfu starfi sem starfsmaður þingflokksins meðfram því að reka fyrirtækið Pareto lausnir.
Hann hafi lengi velt því fyrir sér að segja upp og hafi tekið ákvörðun þess efnis í ágúst. Hann hafi verið að bíða eftir því að tilkynna Hildi Sverrisdóttur, þáverandi þingflokksformanni, um ákvörðun sína síðasta þess mánaðar en þá hafi Ólafur verið tekinn við. Ákvörðunin tengist þeim breytingum því ekki neitt. Hann sé nú að vinna niður þriggja mánaða uppsagnarfrest.
Nú sé nóg að gera í sjálfstæða rekstrinum til þess að einblína á hann, auk þess sem hann sé búsettur á Sauðárkróki ásamt þremur börnum á aldrinum þriggja, fimm og átta ára, sem hann hlakki til að verja meiri tíma með.
Í september var greint frá því að tveimur starfsmönnum þingflokks Sjálfstæðisflokksins hefði verið sagt upp. Það voru þeir Andri Steinn Hilmarsson og Viktor Ingi Lorange. Um var að ræða aðra breytinguna á skömmum tíma hjá þingflokknum, sem nýlega hafði skipt um þingflokksformann.
Þá hafa verið gerðar enn frekari breytingar á mannauði Sjálfstæðisflokksins sjálfs en síðustu mánuði hafa nýr framkvæmdastjóri og nýr fjármálastjóri tekið við störfum í Valhöll.
Eftir brotthvarf þeirra Andra Steins, Kristófers Más og Viktors Inga eru aðeins fjórir starfandi fyrir þingflokk Sjálfstæðisflokksins og einn aðstoðarmaður Guðrúnar Hafsteinsdóttur formanns.
Ólafur gengst við því að smávægileg mannekla sé nú á skrifstofu Sjálfstæðismanna í þinginu og segir að flokkurinn vildi helst fá fleiri starfsmenn til liðs við sig og fullnýta heimild til ráðningar starfsmanna. Hann segir þó að stundum þurfi að sníða stakk eftir vexti og bendir á að enn séu starfsmenn á uppsagnarfresti.
„Þetta er skemmtilegt starf, lifandi og það er mikil dýnamík í þessu. Þannig að ég á nú von á því að okkur muni ganga fljótt og vel að ráða í þær stöður sem við ætlum að ráða í.“
Vert er að taka fram að aðeins einn flokkur, Miðflokkurinn, er með fleiri starfsmenn en Sjálfstæðisflokkurinn, eða sjö stykki. Samfylkingin er með fimm, Flokkur fólksins og Viðreisn með fjóra og Framsókn með þrjá.
Þá segir Ólafur að honum þyki áhugi fjölmiðlamanna og fleiri á starfsmannamálum Sjálfstæðisflokksins allrar athygli verður.
„Ég ætla að leyfa mér að segja að menn eru dálítið uppteknir af gömlum væringum. Ég segi það og hef sagt áður, mér er bara nákvæmlega sama um það ef sá sem ég tel hæfastan hafi jafnvel unnið fyrir annan flokk. Þetta er athyglisvert og ég vildi að það væri sami áhugi á öðrum.“