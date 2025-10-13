Innlent

Breyta eftir­liti með hraða í Fáskrúðs­fjarðargöngum

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Þetta skilti er komið upp við báða enda Fáskrúðsfjarðarganga.
Þetta skilti er komið upp við báða enda Fáskrúðsfjarðarganga.

Meðalhraðaeftirlit verður tekið í notkun í Fáskrúðsfjarðargöngum á morgun. Myndavélar á hvorum enda ganganna mæla meðalhraða bílanna og gæta að því að fólk aki ekki of hratt.

Göngin eru tæplega sex kílómetra löng og tengja saman Fáskrúðsfjörð og Reyðarfjörð. Þau voru opnuð árið 2005 og þremur árum síðar voru hefðbundnar hraðamyndavélar teknar í notkun í göngunum. Nú breytist eftirlitið með sama hætti og það hefur breyst í Hvalfjarðargöngunum.

„Sjálfvirkt hraðaeftirlit er ein af megináherslum í umferðaröryggisáætlun stjórnvalda. Hraðamyndavélar eru fyrst og fremst settar upp á köflum þar sem slys eru mörg, en einnig er lögð áhersla á að setja slíkan búnað upp í jarðgöngum til að draga úr líkum á að slys verði,“ segir í tilkynningu á vef Vegagerðarinnar.

Sjálfvirkt meðalhraðaeftirlit byggir á því að meðalhraði ökutækis sem fer tiltekna vegalengd er reiknaður út með því að deila í vegalengdina með tíma. Þá vinna tvær myndavélar saman fyrir hvora akstursstefnu, þar sem önnur er staðsett í byrjun kaflans en hin í enda kaflans. 

Teknar eru myndir af öllum ökutækjum og búnaðurinn greinir hversu lengi ökumaður var að aka á milli myndavélanna og reiknar þannig út meðalhraða ökutækisins á kaflanum. Ef útreiknaður hraði er meiri en leyfilegt er telst viðkomandi ökumaður brotlegur. Embætti lögreglustjórans á Vesturlandi sér um frekari úrvinnslu og álagningu sekta. Öll gögn eru dulkóðuð og myndir af þeim sem ekki eru brotlegir eyðast sjálfkrafa í myndavélunum. 

Skilti sem gefa eftirlitið til kynna hafa verið sett upp beggja vegna ganganna. 

