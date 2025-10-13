Gert að vara við sjaldgæfum fylgikvilla Samúel Karl Ólason skrifar 13. október 2025 10:10 Þyngdarstjórnunarlyfin Ozempic, Wegovy og Rybelsus njóta mikilla vinsælda. EPA/Ida Marie Odgaard Danska lyfjafyrirtækinu Novo Nordisk hefur verið gert að bæta viðvörun um mjög sjaldgæfan fylgikvilla á pakkningar Ozempic, Wegovo og Rybelsus um að notendur þyngdarstjórnunarlyfjanna vinsælu geti misst sjónina. Það er að skipan Lyfjastofnunar Evrópu en um er að ræða sjúkdóminn NAION, sem getur leitt til mikils sjónarmissis eða algerrar blindu en það er þó mjög sjaldgæft. Skilgreiningin „mjög sjaldgæft“ felur í sér að færri en einn af hverjum tíu þúsundum notendum gæti orðið fyrir þessum fylgikvilla. Samkvæmt frétt BT hófst umræðan um þennan sjaldgæfa fylgikvilla í Danmörku í fyrra þegar danskur maður og læknir hans héldu því fram að hann hefði fengið NAION vegna neyslu Wegovy. Um er að ræða sjúkdóm sem dregur úr blóðflæði til sjóntauga. Í flestum tilfellum eiga áhrifin við annað augað en í mjög sjaldgæfum tilfellum bæði. Í kjölfarið fjölgaði slíkum tilfellum og einnig í tengslum við Ozempic og Rybelsus og hefur kröfum um bætur vegna þessa fjölgað mjög í Danmörku. DR segir að í september hafi að minnsta kosti 32 einstaklingar sóst eftir bótum. Samkvæmt lyfjastofnun Danmerkur eru fjórtán þessara krafna til komnar vegna neyslu Ozempic, sautján vegna Wegovy og ein vegna bæði Ozempic og Rybelsus. Í sumar lögðu sérfræðingar Lyfjastofnunar Evrópu til að NAION yrði skilgreindur formlega sem mögulegur aukakvilli. Forsvarsmenn Novo Nordisk höfðu þó þvertekið fyrir að slíkt gæti verið og sögðu að þeirra eigin rannsóknir á 52 þúsund notendum lyfjanna sýndu að NAION gæti ekki verið fylgikvilli þeirra. Fyrirtækinu hefur nú verið gert að bæta tilkynningu um þennan mögulega fylgikvilla á umbúðir lyfjanna. Danmörk Þyngdarstjórnunarlyf Mest lesið „Ísland fyrst, svo allt hitt“ Innlent Andrés við Epstein árið 2011: „Við erum saman í þessu“ Erlent Allir lifandi gíslarnir lausir úr prísund sinni Erlent Rússar uggandi vegna tals um Tomahawk flaugar fyrir Úkraínu Erlent Algengast að fólk láni eða fái lánuð verkja- og róandi lyf Innlent Flugnördar heims kveðja fegurstu flugvél Íslands Innlent Gert að vara við sjaldgæfum fylgikvilla Erlent Fágætar bækur hurfu í tugatali úr bókasöfnum og reyndust allar rússneskar Erlent Trans kona á landsþingi Miðflokksins: Sagt að hún væri skömm við kvenþjóðina Innlent „Hafið engar áhyggjur af Kína, það verður allt í góðu lagi“ Erlent Fleiri fréttir Bein útsending: Trump ávarpar ísraelska þingið Gert að vara við sjaldgæfum fylgikvilla Halda æfingu fyrir finnska þingmenn í neyðarskýli Andrés við Epstein árið 2011: „Við erum saman í þessu“ Rússar uggandi vegna tals um Tomahawk flaugar fyrir Úkraínu Allir lifandi gíslarnir lausir úr prísund sinni „Hafið engar áhyggjur af Kína, það verður allt í góðu lagi“ Fágætar bækur hurfu í tugatali úr bókasöfnum og reyndust allar rússneskar Neyðaraðstoð flæðir inn í Gasa Ian Watkins myrtur af samföngum Lögreglan í Ósló beitti mótmælendur táragasi Funda um friðarsáttmála í Egyptalandi á mánudag Átján saknað eftir harmleikinn í Tennessee Hafa frest til mánudags til að sleppa gíslunum Hundrað prósenta tollaaukning á allar vörur frá Kína Nóbelsnefndin rannsakar mögulegan leka og óvenjuleg veðmál Gengst við því að hafa grandað farþegaþotunni Fjöldi látinn eftir að verksmiðja sprakk í loft upp Norska ríkisstjórnin slær skipagöngin út af borðinu Hótar að beita Hamas hörðu afvopnist samtökin ekki Nóbelsnefndin hafi valið pólitík fram yfir frið Settu forsetann af vegna glæpaöldu í Perú Venesúelskur stjórnarandstæðingur hlaut friðarverðlaun Nóbels Bein útsending: Hver hlýtur friðarverðlaun Nóbels? Taívanir vilja reisa varnarhjúp gegn Kína Harðar árásir á Kænugarð í nótt Norðmenn uggandi vegna mögulegra viðbragða Trump Vopnahlé tekur gildi Annar andstæðingur Trumps ákærður Hægagangur á rússneska hagkerfinu Sjá meira