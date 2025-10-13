Langþráður sigur hjá Sveindísi en úrslitakeppnin fjarlæg Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 13. október 2025 09:32 Sveindís Jane Jónsdóttir á ferðinni í leiknum gegn Houston Dash. getty/Liza Rosales Sveindís Jane Jónsdóttir var í byrjunarliði Angel City sem vann Houston Dash, 2-0, í bandarísku úrvalsdeildinni í fótbolta í gær. Þetta var fyrsti sigur Angel City í sex deildarleikjum, eða síðan 2. september. Kennedy Fuller og Maiara Niehues skoruðu mörk Angel City sem er í 10. sæti deildarinnar með 27 stig. Liðið er sex stigum frá sæti í úrslitakeppninni þegar tveimur umferðum er ólokið. Auk þess er Angel City með lakari markatölu en Racing Louisville sem er í áttunda og síðasta sætinu sem gefur þátttökurétt í úrslitakeppninni. Sveindís lék fyrsta klukkutímann fyrir Angel City í gær. Hún hefur leikið ellefu deildarleiki með liðinu, skorað eitt mark og gefið eina stoðsendingu. Keflvíkingurinn gekk í raðir Angel City frá Wolfsburg í sumar. Sveindís hóf atvinnumannaferilinn með Kristianstad 2021 en lék svo þrjú og hálft tímabil með Wolfsburg. Angel City var stofnað 2020 og byrjaði að spila í bandarísku deildinni tveimur árum seinna. Liðið komst í úrslitakeppnina 2023 en ekki í fyrra og ólíklegt er að það gerist í ár. Bandaríski fótboltinn Mest lesið Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki Fótbolti Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Fótbolti Fram - Porto | Þorsteinn Leó mætir Íslandsmeisturunum Handbolti Sjáðu mörk Íslands og Frakklands Fótbolti Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Fótbolti Kostuleg langstökkskeppni Nablans og Tomma Steindórs: „Á ég að spretta?“ Körfubolti Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Fótbolti Sautján ára nýliði í landsliðinu Fótbolti Stefnir í úrslitaleik í Póllandi og jafntefli gæti dugað Fótbolti Gerði 40 stig í síðasta leik: „Ansi hræddur um að hann sé eitthvað sem Grindavík vill ekki“ Sport Fleiri fréttir Fertugur Ronaldo sló met og hjálpaði Heimi Heimir fagnaði sigri og HM enn möguleiki England inn á HM án þess að fá á sig mark Góður tími fyrir nýjar raddir og íhugaði að hætta sjálfur Potter annt um Svíþjóð og vill taka við landsliðinu Héldu hreinu í öllum tíu leikjunum í undankeppninni Heimir sagður taka við Fylki Ísland - Lúxemborg 2-1 | Jóhannes áberandi í fyrsta sigrinum Jon Dahl rekinn Sautján ára nýliði í landsliðinu Svona var blaðamannafundur Þorsteins Courtois greip í tómt þegar rotta hljóp inn á völlinn Lagerbäck útilokar að taka við Svíum Allt í steik hjá Svíum: „Helvítis kerfið verður að fara“ Franska pressan: „Strönduðu í fjörðunum“ Stefnir í úrslitaleik í Póllandi og jafntefli gæti dugað Myndasyrpa: Ógleymanlegt kvöld í Dalnum Rúnar dásamaði Daníel: „Mjög öruggur í öllum sínum aðgerðum“ „Ljóðrænt réttlæti eftir það sem gerðist í París“ „Stuðningurinn gaf okkur þessi auka tíu prósent“ „Sýndum þjóðinni hvað í okkur býr“ „Gæti ekki verið stoltari af mínum mönnum“ „Eina skiptið sem við spilum almennilega í seinni hálfleik“ „Pirraður því við áttum meira skilið“ Einkunnir Íslands gegn Frakklandi: Hákon Arnar allra mikilvægastur af mörgum góðum Fíaskó Svía ætlar engan endi að taka Uppgjörið: Ísland - Frakkland 2-2 | Frækin úrslit gegn Frökkum X-ið eftir leik: Frakkarnir lentu í tiki-taka köðlum Arnars Gunnlaugssonar „Ég vildi bara reyna að setja annað“ Úkraína hélt sér fyrir ofan Ísland Sjá meira