Bein útsending: Landsþing Miðflokksins Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 11. október 2025 12:47 Sigmundur Davíð Gunnlaugsson verður að öllum líkindum endurkjörinn í formannsembættið. Vísir/Vilhelm Landsþing Miðflokksins fer fram á Hilton um helgina. Þingið nær hápunkti á sunnudag þegar kjörið verður í embætti flokksins, en þrír eru í varaformannsframboði. Ekki er búist við öðru en að Sigmundur Davíð Gunnlaugsson verði endurkjörinn formaður en flokkurinn hefur ekki haft varaformann síðan embættið var lagt niður árið 2020, en nú verður embættið endurvakið. Líkt og fram hefur komið er varaformannsslagur í uppsiglingu hjá flokknum. Þrír þingmenn hafa lýst yfir framboði til embættisins, þau Bergþór Ólason, Ingibjörg Davíðsdóttir og Snorri Másson. Beint streymi af landsþinginu má nálgast hér að neðan. Dagskrá landsþingsins má nálgast þar að neðan. Laugardagur 11. október 9.30 Afhending Landsþingsgagna 10.10 Þingsetning og ávarp formanns Þingforsetar taka til starfa og lýsa dagskrá þingsins Tilnefning og kosning þriggja þingforseta, þingritara og 3ja manna í kjörnefnd þingsins. 10.20 Lög flokksins – tillögur um breytingar 10.40 Kynning á ályktunum frá málefnanefnd og skipulag málefnastarfs 11.15 Málefnastarf hefst 12.00 Hádegishlé 13.00 Ræða Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar, formanns Miðflokksins. Afhending Velferðar- og menntaviðurkenningar til minningar um Önnu Kolbrúnu Árnadóttur Alþingismann Miðflokksins. 14.30 Málefnastarf heldur áfram 15.30 Kaffihlé 16.00 Almennar umræður 17:15 Þinghlé 19.30 Fordrykkur í boði Miðflokksins 20:00 Kvöldverðarhóf Sunnudagur 12. október 9.00 Húsið opnar 9.30 Afgreiðsla lagabreytinga og málefnaályktana 11.15 Kosningar. Kosning formanns. 11.20 Kynningar frambjóðenda og kosning varaformanns 12.10 Kynning frambjóðenda og kosning tveggja stjórnarmanna 12.40 Kosning formanns og fjögurra fulltrúa í laganefnd. Kynning á skipun 6 aðalmanna og 6 varamanna í málefnanefnd. Kynning á skipun 6 aðalmanna og 6 varamanna í nefnd um innra starf flokksins. 12.50 Hádegisverðarhlé 13.15 Sveitarstjórnarmál 13.30 Almennar umræður, önnur mál 14:30 Þingslit