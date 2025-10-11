David Beckham er ekki smávaxinn maður og var oftast með hávöxnustu leikmönnum inni á fótboltavellinum á sínum ferli og því vekur ný mynd af honum talsverða athygli.
Beckham hitti körfuboltagoðsagnirnar Shaquille O'Neal og Yao Ming á dögunum og það var tekin mynd af þeim saman.
Það er ekkert skrítið að sumir haldi að myndin sé útkoma úr gervigreind enda er Beckham afar smáaxinn við hlið NBA-miðherjanna tveggja.
David Beckham er 183 sentímetrar á hæð en á ekkert í þá Shaq, sem er 216 sentímetrar á hæð og Yao Ming sem er 229 sentímetrar á hæð.
Fjórða súperstjarnan var einnig á svæðinu en það var hasarleikarinn Jackie Chan sem er minnstur af þeim öllum eða aðeins 174 sentímetrar á hæð.
Myndir af þeim saman má finna á samfélagsmiðlum Davids Beckham sem hafði greinilega mjög gaman að hitta þessar stórstjörnur.
View this post on Instagram
