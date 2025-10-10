Innlent

Hvattir til að leggja tíman­lega af stað

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Farþegar eru hvattr til að leggja tímanlega í hann.
Farþegar eru hvattr til að leggja tímanlega í hann. Vísir/Samsett

Vegna fyrirhugaðra viðhaldsframkvæmda á Reykjanesbraut á morgun verður umferð að Keflavíkurflugvelli beint um hjáleið í gegnum Reykjanesbæ. Leiðirnar verða merktar á staðnum.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá Isavia. Þar segir að framkvæmdirnar fari fram milli klukkan 9 og 17 á milli hringtorgs við Fitjar og að Rósaselstorgi við Garðsskagaveg.

Lokað verður fyrir umferð um þennan kafla Reykjanesbrautar.Isavia

Farþegar, sem eiga leið til og frá Keflavíkurflugvelli á þessum tíma, eru hvattir til að leggja tímanlega af stað, kynna sér fyrir fram breytingar á umferð og gera viðeigandi ráðstafanir í ferðaáætlunum sínum.

Isavia, Vegagerðin og Malbikunarstöðin Höfði biðja vegfarendur um að sýna tillitssemi og aka varlega við framkvæmdasvæðið.

Farþegum er bent á að fylgjast með framkvæmdum á umferdin.is

Vegagerð Reykjanesbær Keflavíkurflugvöllur

