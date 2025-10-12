Íbúar í Laugardal uggandi: Vegagerðin hafi hlaupið á sig vegna Sundabrautar Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 12. október 2025 16:01 Lilja segir að sér hugnist betur að Sundabraut verði göng frekar en brú fyrir Laugardal. Íbúar í Langholtshverfi í Laugardal í Reykjavík hafa áhyggjur af fyrirhuguðum framkvæmdum vegna Sundabrautar og tengingu við Holtaveg. Formaður íbúaráðs segir Vegagerðina hafa hlaupið á sig með yfirlýsingu um að brú væri fýsilegri kostur en göng, hún hafi tekið sér vald sem hún hafi ekki. Íbúar í hverfinu hafi oft upplifað sig hornreka vegna framkvæmdanna. „Þetta lítur út eins og frumhlaup af hálfu Vegagerðarinnar. Vegagerðin virðist stundum misskilja hlutverk sitt, henni ber að stilla upp kostum og síðan er það pólitíkin sem ákveður framhaldið,“ segir Lilja Sigrún Jónsdóttir formaður íbúasamtaka Laugardals um yfirlýsingu Vegagerðarinnar frá því í gær þar sem Vegagerðin sagðist telja markmið um bættar samgöngur fyrir alla ferðamáta nást að mestu með því að Sundabraut verði brú, fremur en göng. Íbúi sem hafði samband við fréttastofu lýsti yfir miklum áhyggjum af framkvæmdunum og tengingu þeirra við Holtaveg í Laugardalnum. Hann segir að á hverjum einasta degi séu mörg börn þar á ferð og óttast aukna umferð þúsunda bíla um hverfið í kjölfar framkvæmdanna auk mengunar sem hann óttast að muni aukast í hverfinu. Stór hluti umferðarinnar muni leita inn í gróið hverfið, Langholtsveginn, Laugarásveginn og Álfheima. Telur göng hafa í för með sér minna rask Lilja hefur undanfarin ár setið samráðsfundi vegna málsins og segir Vegagerðina hafa staðið sig mjög vel í að kynna málið og undirbúa ferli. Yfirlýsingin nú er að mati Lilju ótímabær og ekki erindi Vegagerðarinnar. „Vegagerðin er að taka sér vald þarna og ég átta mig ekki á því í umboði hvers, þetta snýst um að meta fleira heldur en bara krónur og aura. Íbúar í Laugardal kalla eftir því að það sé borin virðing fyrir þeirra umhverfi, lífsgæðum og eignum.“ Allt frá fyrra samráði hafi íbúasamtök Laugardals stutt gangnaleiðina. Það sé sú leið sem hlífi kerfinu við álaginu sem samt sé óhjákvæmilegt vegna staðsetningar hverfisins. „Við höfum litið svo á að íbúar í Laugardal eigi rétt á því að það sé tekið tillit til þeirra lífsgæða líka og efnislegra gæða, því aukin umferð hefur neikvæð áhrif á lífsgæði fólks og heilsu og það er hávaði og mengun sem fylgir þessu.“ Skýringarmyndir sem lýsa mismunandi útfærslum gatnamóta Sundabrautar og Sæbrautar, annars vegar fyrir brúarlausn (efri myndir) og hinsvegar fyrir gangalausn (neðri myndir).Efla verkfræðistofa Saknar samráðs frá upphafi Lilja segir að samráð hafi ekki verið haft við íbúa í Laugardal frá upphafi, þegar samgöngusáttmáli höfuðborgarsvæðisins hafi verið samþykktur en þar er gert ráð fyrir Sundabraut. „Okkur þótti við strax hornsett þar og það fór fram félagsfræðileg greining þar sem íbúar komu ekki að, heldur voru aðrir hagsmunir teknir til greina.“ Hún bendir á að samráði nú vegna framkvæmdanna sé ekki lokið. Umhverfismatsskýrsla sé væntanleg í næstu viku. „En Vegagerðin hefur einhverra hluta vegna litið svo á að hún hafi umboð til þess að segja að brú sé leiðin, en það er ekki Vegagerðin heldur ríki og borg saman samkvæmt samgöngusáttmála. Ég get ekki séð hvernig þetta er tímabær yfirlýsing, hún er það ekki, það eru margar hliðar á þessu máli sem hafa ekki verið reifaðar.“ Drög að breytingartillögum við aðalskipulag í hnotskurn vegna valkostar I um Sundabrú. Reykjavíkurborg Óvissa fylgi líka brúarframkvæmdum Lilja segir það pólitíska ákvörðun að fara í stórar vegaframkvæmdir og ákveða hvernig það er gert. Það eigi að ákveða á breiðum grundvelli með hagsmuni allra við borðið, þar með talið íbúa. Íbúaráð Laugardals hafi átt í góðu samráði við kollega sína á Kjalarnesi og í Grafarvogi. „Og við höfum skilning á aðstæðum þessa fólks. Vegagerðin stóð sig vel í að kynna þetta en að koma með þessa yfirlýsingu, það er ekki þeirra hlutverk. Reykjavík á landið sem þessar framkvæmdir fara fram á og ríkið er samstarfsaðili. Því stýra pólitískir fulltrúar, sem eru kjörnir af íbúum.“ Hún bendir á brúarsmíði fylgi mikil óvissa rétt eins og byggingu jarðganga. „Það á eftir að koma fram í skýrslunni í næstu viku að það er mikil óvissa um vegtengingar við brúna, hvaða leiðir á að fara þar, því það þarf að leggja veg yfir gamlan ruslahaug, þetta er ekki klippt og skorið. Það eru líka vandamál við brúna og óvissa, mikil óvissa í því hvernig umferð muni dreifast. Það eina sem er ljóst er að öll þungaflutning mun fara fram um þessa leið, til þess að koma sér hjá því að fara Ártúnsbrekkuna." Sundabraut Reykjavík