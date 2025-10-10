Innlent

Leggja til tæp­lega 44 þúsund tonna loðnu­kvóta

Kjartan Kjartansson skrifar
Frá loðnuveiðum.
Frá loðnuveiðum. Vísir/Sigurjón

Hafrannsóknastofnun leggur til að loðnukvóti verði að hámarki tæp 44 þúsund tonn á fiskveiðiárinu 2025 til 2026. Ráðgjöfin byggir á mælingum á loðnustofninum sem voru gerðar í síðasta mánuði. Endurmeta á ráðgjöfina eftir áramót.

Mælingarnar sem skip Hafró gerðu í síðasta mánuði bentu til þess að 2024 árgangur loðni væri stór. Magn ókynþroska fiska var það fimmta hæsta frá því að mælingar hófust, að því er kemur fram í tilkynningu á vef stofnunarinnar.

