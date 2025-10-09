Fótbolti

Bein út­sending: Arnar og Hákon sitja fyrir svörum

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Arnar Gunnlaugsson stýrir íslenska landsliðinu í annað sinn á heimavelli á morgun.
vísir/anton

Vísir er með beina útsendingu frá blaðamannafundi KSÍ þar sem þeir Arnar Gunnlaugsson og Hákon Arnar Haraldsson sitja fyrir svörum vegna landsleiks Íslands og Úkraínu í undankeppni HM 2026.

Fundurinn hefst klukkan 12:45 en beina útsendingu frá honum má sjá í spilaranum hér fyrir neðan. 

Ísland er með þrjú stig í 2. sæti D-riðils undankeppni HM 2026 en Úkraína í 3. sætinu með með eitt stig. Frakkland er á toppnum með sex stig en Aserbaísjan rekur lestina með eitt stig. Efsta lið riðilsins kemst beint á HM en liðið í 2. sæti fer í umspil.

Íslendingar mæta Frökkum á mánudaginn en í nóvember leika Íslendingar svo útileiki gegn Aserum og Úkraínumönnum.

Leikur Íslands og Úkraínu hefst klukkan 18:45 annað kvöld og verður sýndur í opinni dagskrá á Sýn Sport.

Landslið karla í fótbolta HM 2026 í fótbolta

