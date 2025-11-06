Ólöf og Írena báðar í úrvalsliði Ivy-deildarinnar Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 6. nóvember 2025 14:02 löf Sigríður Kristinsdóttir og Írena Héðinsdóttir Gonzalez stunda báðar nám við Harvard háskólann. Harvard University Íslensku knattspyrnukonurnar Ólöf Sigríður Kristinsdóttir og Írena Héðinsdóttir Gonzalez hafa báðar spilað stórt hlutverk hjá Harvard-skólanum og hafa nú verið verðlaunaðar fyrir frammistöðu sína á nýloknu tímabili. Þær voru báðar valdar í annað úrvalslið Ivy-deildarinnar en þá deild skipa margir af virtustu skólum Bandaríkjanna en hinir eru Brown University, Columbia University, Cornell University, Dartmouth College, University of Pennsylvania, Princeton University og Yale University. Harvard-skólaliðið átti marga fulltrúa í úrvalsliðunum, einn í fyrsta liðinu og fimm til viðbótar í öðru liðinu. Írena var mjög traust sem varnarsinnaður miðjumaður og byrjaði alla leiki Harvard nema einn árið 2025. „Þessi þriðja árs nemi lagði sitt af mörkum um allan völl, þar á meðal í sókninni þar sem hún skoraði eitt mark og gaf eina stoðsendingu. Í vörninni hjálpaði Íslendingurinn til við að stöðva sóknarmenn andstæðinganna með sterkum varnarleik sínum. Valið í annað liðið er fyrsta All-Ivy-viðurkenning Héðinsdóttur Gonzalez á ferlinum,“ segir í frétt á heimasíðu Harvard. Ólöf Sigríður, eða Olla eins og við þekkjum hana best, var að koma til baka eftir krossbandsslit. Hún sleit krossband þegar hún var heima á Íslandi sumarið 2024 og missti af öllu 2024-tímabilinu með Harvard. Það var því mikilvægt fyrir hana að stimpla sig aftur inn. „Kristinsdóttir var valin í annað liðið í annað sinn á ferlinum, en hún skoraði þrjú mörk og gaf eina stoðsendingu árið 2025 og lagði þannig sitt af mörkum til sóknarleiks Harvard. Besta frammistaða hennar á tímabilinu var í 2-0 sigri á Princeton (27. september) þar sem hún skoraði bæði mörk Crimson-liðsins og leiddi liðið til sigurs. Fyrir þann leik var hún valin sóknarmaður vikunnar í Ivy League-deildinni,“ segir í frétt á heimasíðu Harvard. View this post on Instagram A post shared by Harvard Women's Soccer (@harvardwsoccer) Háskólabolti NCAA Mest lesið Pálmi í ótímabundið leyfi Íslenski boltinn Eigandi Nott.Forest ákærður fyrir tengsl við glæpagengi Sport Stelpurnar okkar fá ekki leiki vegna sparnaðar Fótbolti Donald Trump að fá friðarverðlaun frá FIFA? Fótbolti Erfitt að heyra hvað Orri hefur þjáðst Fótbolti Fylgist spenntur með Viktori: „Þetta er með ólíkindum“ Fótbolti Endurkoma ársins: Á Norðurlandamót aðeins ellefu mánuðum eftir hálsbrot Sport Víðir vann „diplómatískan sigur“ á þýska handknattleikssambandinu Handbolti „Rokk og ról“ hjá Frey í villta vestrinu Fótbolti Hlýnun jarðar á að hafa mikil áhrif á maraþonhlaup í heimnum Sport Fleiri fréttir Suárez dæmdur í bann fyrir hælspark í mótherja og missir af risaleik Pálmi í ótímabundið leyfi Góður í að þekkja stórstjörnur sem börn Erfitt að heyra hvað Orri hefur þjáðst „Ég og Nik erum ágætis vinir“ „Vel gert að geta haldið áfram í svona ástandi“ Fylgist spenntur með Viktori: „Þetta er með ólíkindum“ Stelpurnar okkar fá ekki leiki vegna sparnaðar Lamine Yamal sakaði menn um lygar eftir leik Mörk úr Meistaradeildinni: Sjáðu Osimhen hoppa upp fyrir Mbappé og Haaland Segir að Man United sé ekki að búa til Harlem Globetrotters-lið Donald Trump að fá friðarverðlaun frá FIFA? „Rokk og ról“ hjá Frey í villta vestrinu Sjáðu atvikið: Hágrátandi Hakimi frá í nokkrar vikur Óstöðvandi Osimhen, magurt hjá Mourinho og Bilbao brenndir Böl Börsunga í Belgíu Foden í stuði gegn Dortmund Spilaði meira en síðustu tvo mánuði til samans Nik fær Lindu Líf til Kristianstad Sandra María skoraði í svekkjandi leik Emelía með þrennu gegn FCK Óvænt úrslit í Meistaradeildinni „Mér finnst þetta ekki leiðinlegur fótbolti“ Davíð Smári tekur við Njarðvík Jeffs tekur við Breiðabliki Dældi fyrri afrekum inn á Instagram eftir vonbrigðin Valdi Isak en ekki Gyökeres í fyrsta landsliðshópinn sinn Leiðir Breiðabliks og Damir skilja Mál Alberts truflar landsliðið ekki Stuðningsmenn Bröndby enn á ný í vandræðum Sjá meira