Lamine Yamal sakaði menn um lygar eftir leik

Ungstirnið Lamine Yamal talaði um það eftir Meistaradeildarleik Barcelona í gær að mikið af lygum hefði verið sagt um nárameiðsli sín
Hinn átján ára gamli Yamal missti af sjö leikjum með félagsliði og landsliði fyrr á tímabilinu vegna vandamála með nárann, en sumar fréttir gáfu í skyn að hann gæti þurft að fara í aðgerð. Hann hefur síðan byrjað síðustu fimm leiki Barcelona.
Yamal hjálpaði Barcelona að koma þrisvar sinnum til baka í 3-3 jafntefli gegn Club Brugge í Meistaradeildinni í gærkvöldi.
Hansi Flick, þjálfari Barcelona, sagði að þetta væri vandamál sem Yamal þyrfti enn að glíma við, en unglingurinn sýndi engin veikindamerki gegn Brugge. Hann skoraði stórkostlegt einstaklingsmark og lagði upp annað.
„Mér líður vel,“ sagði hann við fréttamenn eftir leikinn. „Ég reyni að lesa ekki svona hluti,“ sagði Yamal.
„Mikið hefur verið sagt um meiðslin mín og að ég hafi verið dapur. Þetta var allt lygi. Ég vildi leggja hart að mér til að komast aftur á þetta stig, því þá líður mér best og hef mest gaman,“ sagði Yamal.
„Ég er ánægður með að Lamine sé kominn aftur á þetta stig, en eins og ég sagði líka, vitum við ekki hvað morgundagurinn ber í skauti sér; við vitum ekki hvað gerist næsta sunnudag,“ sagði Flick á blaðamannafundinum eftir leik.
„Það mikilvægasta er að hann ráði við þessa stöðu sem hann er í núna því það er ekki auðvelt. Hann verður að einbeita sér að því sem hann þarf að gera, hvernig hann þarf að æfa og einnig meðferðinni,“ sagði Flick
„Ef hann tekst á við það á réttan hátt, þá vonandi hverfur þetta, en það er ekki auðvelt að segja til um hvenær með þessa stöðu,“ sagði Flick.
Mark Yamals vakti samanburð við goðsögn Barcelona og núverandi framherja Inter Miami, Lionel Messi, en hann var enn og aftur áfjáður í að draga úr þeim samanburði.
„Ég get ekki borið mig saman við Messi,“ bætti hann við. „Hann hefur skorað þúsundir slíkra marka. Ég verð að feta mína eigin slóð og vonast til að skora mörg fleiri svona mörk,“ sagði Yamal.
„Ég reyni að gera mitt besta. Sóknin gekk mjög hratt fyrir sig og Fermín skildi mig eftir með boltann með fallegri vippu. Ég náði stjórn á honum og kláraði færið,“ sagði Yamal.
Í annað sinn á tveimur vikum, eftir að hafa verið púaður á af stuðningsmönnum Real Madrid á Santiago Bernabéu, fékk Yamal fjandsamlegar móttökur frá baulandi áhorfendum í Belgíu.
„Ég held að það sé engin tilviljun að þeir púi á mig en engan annan,“ sagði hann. „Ef þeir eru að púa á mig er það vegna þess að ég er að standa mig vel á vellinum. Ég hef ekki áhyggjur af því,“ sagði Yamal.