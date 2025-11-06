Portúgalska fótboltalandsliðið mun heiðra goðsagnakennda framherjann Eusébio með því að spila í sérstakri treyju honum til heiðurs í þessum mánuði
Eusébio, sem gekk undir nafninu „Pantera Negra“ (Svarti pardusinn), var í aðalhlutverki í portúgalska landsliðinu á sjöunda og í byrjun áttunda áratugarins.
Eusébio var frægur fyrir glæsilegan leikstíl, íþróttamennsku, færni og var einnig einn mesti markaskorari í sögu fótboltans, með yfir sjö hundruð mörk á ferlinum. Þar af var 41 mark í 64 leikjum fyrir portúgalska landsliðið, landsliðsmet sem stóð í áratugi þar til Pauleta og síðar Cristiano Ronaldo tóku fram úr honum.
Ronaldo, fyrirliði Portúgals, sem er markahæsti leikmaður karla í landsleikjum með 143 mörk, skoraði sitt 400. mark á ferlinum aðeins þremur dögum eftir að Eusébio lést, þann 5. janúar 2014. Hann sagði á þeim tíma: „Mörkin eru fyrir Eusébio. Ég var mjög náinn honum og hann hjálpaði mér mikið.“
Portugal drop a special edition Eusébio kit, the Pantera Negra, celebrating the 60th anniversary of his 1965 Ballon d’Or win.The men’s first team will wear it for one game against Armenia on November 16 🇵🇹🖤 pic.twitter.com/OF7bPeRRBh— B/R Football (@brfootball) November 4, 2025
Í tilefni af sextíu ára afmæli þess að Eusébio varð fyrsti portúgalski leikmaðurinn til að vinna Gullknöttinn, árið 1965, hefur Puma hannað virðingarvott til goðsagnakennda framherjans í formi einstaks búnings sem landsliðið mun klæðast.
Búningurinn var hannaður í samvinnu við fjölskyldu og dánarbú Eusébios og hefur fengið blessun eiginkonu hans, Floru Bruheim, sem sagðist vera „djúpt snortin“ af virðingarvottinum og að Eusébio sjálfur hefði orðið „mjög ánægður“ með þessa heiðursvottun við varanlega arfleifð hans.
Treyjan sjálf er svört með lágmarks en glansandi gylltum skreytingum. Efnið er einnig með fíngerðu, endurteknu skjaldarmynstri sem sýnir merki portúgalska knattspyrnusambandsins frá 1914 til 1966, árið sem Eusébio og liðsfélagar hans enduðu í þriðja sæti á HM í Englandi.
Ekta útgáfa búningsins verður takmörkuð við 1.965 eintök og kemur með hinu fræga númeri Eusébios, 13, prentuðu á bakið í gulli. Full keppnisútgáfa verður síðan notuð af portúgalska landsliðinu þann 16. nóvember þegar þeir mæta Armeníu í undankeppni HM í Porto.