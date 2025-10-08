Fór á skeljarnar eftir siglingu um Miðjarðarhafið Magnús Jochum Pálsson skrifar 8. október 2025 14:57 Helgi fór á skeljarnar og bað Evu um að giftast sér. Hún sagði já. Eva Pandóra Baldursdóttir og Helgi Hrafn Gunnarsson, fyrrum þingmenn Pírata, eru trúlofuð eftir að Helgi fór á skeljarnar í Róm. Eva Pandóra greinir frá fregnunum á Instagam í gær en þau hafa verið að ferðast um Miðjarðarhafið og stoppað við á Grikklandi og á Ítalíu. „Eftir ævintýralega skemmtisiglingu um miðjarðarhaf nutum við Helgi dagsins í Róm þar sem hann fór á skeljarnar og því góða boði var ekki hægt að neita 💍❤️“ skrifar Eva í færslunni. View this post on Instagram A post shared by Eva Pandora Baldursdóttir (@evapanpandora) Eva Pandóra og Helgi Hrafn hafa verið par síðan 2023 en þau eiga það sameiginlegt að hafa bæði verið þingmenn Pírata, Helgi sat á þingi frá bæði 2013 til 2016 og frá 2017 til 2021 en hún var þingmaður Norðvesturkjördæmis frá 2016 til 2017. Helgi á einn son úr fyrra hjónabandi með Ingu Auðbjörg Straumland en Eva á tvö börn úr fyrra sambandi. Ástin og lífið Ítalía Trúlofun Mest lesið Kynntust í Keflavík og gista saman í villu í Kenýa Ferðalög Gefur endurkomu undir fótinn Lífið Maður geti þurft að díla við „konu sem er á túr“ og í vondu skapi Lífið Enginn í joggingbuxum í París Lífið Embla Wigum flytur aftur á Klakann Lífið Bak við tjöld Víkurinnar: Háskalegar aðstæður og hættulegur ferðamaður á hjara veraldar Bíó og sjónvarp Skömminni skilað Gagnrýni Guðrún er með sólarsellurafmagn í sautján fermetra húsi sínu Lífið „Léleg“ hönnun gervigreindar reyndist mannanna verk Menning Helgi Ómars útskrifaður sem heilsumarkþjálfi Lífið Fleiri fréttir Ljúffeng gulrótarkaka í morgunmat „Þetta fólk myndi ekki rata í Víkina með google maps“ Fór á skeljarnar eftir siglingu um Miðjarðarhafið Maður geti þurft að díla við „konu sem er á túr“ og í vondu skapi Gefur endurkomu undir fótinn Enginn í joggingbuxum í París Guðrún er með sólarsellurafmagn í sautján fermetra húsi sínu Embla Wigum flytur aftur á Klakann Helgi Ómars útskrifaður sem heilsumarkþjálfi Stelur af Sigga Bond: „Þá ætla ég að tala við Hannes Hólmstein“ „Finn ekki fyrir pressu“ Þórunn Elísabet og Jón selja í Vesturbænum Götulistamaðurinn Jójó látinn Hvernig er best að byggja upp traust? Þótti ekki viðeigandi að gefa fagaðilum gervitittlinga „Guð skapaði þig og hann gerir ekki mistök“ „Finnst við oft gleyma þeim sem geta ekki tjáð sig“ Dreymir um að finna fólkið sem gaf hana frá sér Krúttlegustu áheyrnarprufur ársins Kossaflens á klúbbnum Sjóðheitar skvísur í hvolpajóga brutu næstum Internetið Sárþjáður Eyfi sendur með sjúkrabíl og skellt í aðgerð „Hálfur áratugur með þér my love“ Herra stal hundi Sunnevu og tók með í Bannað að hlæja Enn veldur Britney áhyggjum „Ég er tilbúin að vera þetta ofurpar sem okkur er ætlað að verða“ Trúlofuðu sig í laxveiði Höfundur hinna erótísku Rutshire Chronicles-bóka látinn Áróðursvélar Netanjahús séu á fullu blasti í Eurovision Stjörnulífið: „Mesta milf Íslands“ Sjá meira