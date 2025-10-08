Sér fram á margar klukkustundir í fullkominni óvissu Margrét Helga Erlingsdóttir skrifar 8. október 2025 14:03 Salvör Gullbrá er dóttir Möggu Stínu. Vísir/Arnar Dóttir Möggu Stínu er í áfalli yfir því að ísraelski sjóherinn hafi handtekið móður hennar þrátt fyrir að hún hafi vitað að handtaka væri mögulega yfirvofandi. Þetta sé veruleiki sem hún eigi erfitt með að meðtaka og því biðlar hún til stjórnvalda að fordæma handtökuna og að koma móður hennar heim sem allra fyrst. Margrét Kristín Blöndal, tónlistar- og baráttukona, var ásamt allri áhöfn skipsins Samviskunnar, handtekin af ísraelska sjóhernum klukkan hálf fimm að staðartíma í nótt en líkt og komið hefur fram í fréttum er skipið hluti af Frelsisflotanum svokallaða en fólkið um borð í flotanum hefur það markmið að rjúfa herkví og koma hjálpargögnum inn í Gasa. Salvör Gullbrá Þórarinsdóttir, dóttir Möggu Stínu, frétti af handtökunni eldsnemma í morgun þegar móðursystir hennar hringdi í hana. „Hún hefur bara verið að fylgjast með því það sést í beinu streymi þegar ísraelski herinn umkringir skipið og fer um borð og svo eru skipuleggjendur frelsisflotans í miklu sambandi við okkur og láta okkur vita af öllu sem gerist en við fjölskyldan höfðum verið á nálum því við vissum að þau væru að fara inn á svæði þar sem Ísraelar myndu hugsanlega leyfa sér að taka þau höndum.“ „Þetta er auðvitað bara sjokk“ Salvör var spurð hvernig væri innan brjósts vitandi af móður sinni í haldi Ísraela. „Þetta er auðvitað bara sjokk. Þetta er skrítið vegna þess að maður trúir þessu varla, þó við vissum að þetta gæti gerst þá á maður svo erfitt með að skilja þennan veruleika. Maður á erfitt með að sjá að fólk þetta koma fyrir fólk með neyðaraðstoð um borð í skipi, læknar og blaðamenn. Ég hef getað átt myndsamtöl við mömmu og alls konar og þetta er svo fullkomlega friðsamlegur leiðangur. Þetta er fólk sem á þá ósk heitasta að koma neyðaraðstoð til fólks sem er svelt og sært á Gasa þá er svo ótrúlega súrrealískt að ímynda sér að þeim sé rænt á rúmsjó, jafnvel þó maður vissi að það gæti gerst, ég er ennþá að átta mig á því.“ Veit ekki hvar móðir sín er „Við höfum algjörlega misst samband við hana og alla á skipinu. Við höldum samt að það geti tekið þónokkra klukkutíma því þau voru það langt úti á sjó, ef verið er að flytja þau í fangelsi í Ísrael gætu liðið fjölmargir klukkutímar þar til við heyrum eitthvað vegna þess að sendiráðin og fulltrúar ríkjanna munu líklegast ekki heyra neitt þar til þau eru komin í fangelsið, þetta e algjör óvissa eins og er.“ Palestína Átök í Ísrael og Palestínu Mest lesið Magga Stína handtekin í nótt af Ísraelsher Innlent Björk styður æskuvinkonu sína sem sætir svívirðingum Innlent Langþreyttur á TikTok áreiti og rasískum orðsendingum skólakrakka Innlent Óheppileg „læk“ Reykjavíkurborgar: „Okkur þykir þetta miður“ Innlent Dularfull brotlending nærri Area 51 Erlent Átján sagt upp í Seljahlíð Innlent Keyrt á vegfaranda í Skeifunni Innlent „Minnir á saltveðrið mikla“ Innlent Takmörk á því hversu langt Ísraelar geti farið til að verja hafnbann Innlent Engan óraði fyrir framhaldinu Erlent Fleiri fréttir Fékk aðsvif og missti bílinn yfir á annan vegarhelming Hefur áhyggjur af unga fólkinu Ungir Sjálfstæðismenn vilja stöðva hælisveitingar Sér fram á margar klukkustundir í fullkominni óvissu Takmörk á því hversu langt Ísraelar geti farið til að verja hafnbann Keyrt á vegfaranda í Skeifunni Óheppileg „læk“ Reykjavíkurborgar: „Okkur þykir þetta miður“ Hafa rætt við ísraelsk stjórnvöld og sett fram kröfur vegna Margrétar Björk styður æskuvinkonu sína sem sætir svívirðingum „Minnir á saltveðrið mikla“ Magga Stína tekin höndum og gular viðvaranir í kortunum Stúlkan komin í leitirnar Bændum verulega brugðið vegna breytinga á búvörulögum Ákærður fyrir stunguárás á Seltjarnarnesi Magga Stína handtekin í nótt af Ísraelsher Átján sagt upp í Seljahlíð Fyrri degi heimsóknar lauk með kvöldverði í forsetahöllinni Sást blóðugur fyrir utan fjölbýlishús Langþreyttur á TikTok áreiti og rasískum orðsendingum skólakrakka „Það er sárt að þurfa að horfa á eftir þeim“ Ekki hlutverk stjórnarandstöðunnar að halda uppi stemmingu Segir réttast að ráðherra dragi drögin í heild sinni til baka Spyr hvort aflífa þurfi sig vegna mjaðmaskipta Þungt símtal bónda í Skagafirði Lögregla lýsir eftir fimmtán ára stúlku Dæmi um að aðstandendur beri fíkniefni í börn á Stuðlum Tóku farsíma af unglingum í Hafnarfirði og millifærðu af reikningum Stofna hreyfingu til undirbúnings íslenskum her Fólk hvatt til að setjast og spjalla á spjallbekknum Diljá hlustaði á Bítið með tárin í augunum Sjá meira