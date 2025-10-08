Innlent

Stúlkan komin í leitirnar

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Lögregla þakkar veitta aðstoð í málinu.
Stúlka sem lögregla lýsti eftir í gær er komin í leitirnar. Lögregla þakkar veitta aðstoð.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu. Síðast hafði verið vitað um ferðir hennar í Kópavogi síðdegis á laugardag. Hún er nú komin í leitirnar.

