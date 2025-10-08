„Þetta fólk myndi ekki rata í Víkina með google maps“ Stefán Árni Pálsson skrifar 8. október 2025 15:02 Stórleikur í Kviss síðasta laugardag. Í síðasta þætti af Kviss mættust Reykjarvíkurstórveldin KR og Víkingur. Í liði Víkinga mættu þau Tómas Þór Þórðarson og Birta Björnsdóttir. Gegn þeim í liði KR voru mættar þær Ólöf Skaftadóttir og Kristín Gunnarsdóttir. Í byrjun þáttarins skapaðist skemmtileg umræða um keppendur. Þar kom meðal annars í ljós að Kristín þolir ekki spil og hvað þá íþróttir og var í raun neydd af Ólöfu til að mæta. Tómas var sáttur með að það væru loksins mættir keppendur fyrir Víkinga sem halda í raun með félaginu. Þetta hafði Tómas um fyrri keppendur Víkinga í Kviss að segja: „Þetta fólk myndi ekki rata í Víkina með google maps.“ Hér að neðan má sjá upphafsspjallið í síðasta þætti af Kviss en hægt er að sjá þáttinn í heild sinni á streymisveitunni Sýn+. Klippa: Þolir ekki spil né íþróttir en mætti í Kviss Víkingur Reykjavík KR Mest lesið Kynntust í Keflavík og gista saman í villu í Kenýa Ferðalög Gefur endurkomu undir fótinn Lífið Maður geti þurft að díla við „konu sem er á túr“ og í vondu skapi Lífið Enginn í joggingbuxum í París Lífið Embla Wigum flytur aftur á Klakann Lífið Bak við tjöld Víkurinnar: Háskalegar aðstæður og hættulegur ferðamaður á hjara veraldar Bíó og sjónvarp Skömminni skilað Gagnrýni Guðrún er með sólarsellurafmagn í sautján fermetra húsi sínu Lífið „Léleg“ hönnun gervigreindar reyndist mannanna verk Menning Helgi Ómars útskrifaður sem heilsumarkþjálfi Lífið Fleiri fréttir Ljúffeng gulrótarkaka í morgunmat „Þetta fólk myndi ekki rata í Víkina með google maps“ Fór á skeljarnar eftir siglingu um Miðjarðarhafið Maður geti þurft að díla við „konu sem er á túr“ og í vondu skapi Gefur endurkomu undir fótinn Enginn í joggingbuxum í París Guðrún er með sólarsellurafmagn í sautján fermetra húsi sínu Embla Wigum flytur aftur á Klakann Helgi Ómars útskrifaður sem heilsumarkþjálfi Stelur af Sigga Bond: „Þá ætla ég að tala við Hannes Hólmstein“ „Finn ekki fyrir pressu“ Þórunn Elísabet og Jón selja í Vesturbænum Götulistamaðurinn Jójó látinn Hvernig er best að byggja upp traust? Þótti ekki viðeigandi að gefa fagaðilum gervitittlinga „Guð skapaði þig og hann gerir ekki mistök“ „Finnst við oft gleyma þeim sem geta ekki tjáð sig“ Dreymir um að finna fólkið sem gaf hana frá sér Krúttlegustu áheyrnarprufur ársins Kossaflens á klúbbnum Sjóðheitar skvísur í hvolpajóga brutu næstum Internetið Sárþjáður Eyfi sendur með sjúkrabíl og skellt í aðgerð „Hálfur áratugur með þér my love“ Herra stal hundi Sunnevu og tók með í Bannað að hlæja Enn veldur Britney áhyggjum „Ég er tilbúin að vera þetta ofurpar sem okkur er ætlað að verða“ Trúlofuðu sig í laxveiði Höfundur hinna erótísku Rutshire Chronicles-bóka látinn Áróðursvélar Netanjahús séu á fullu blasti í Eurovision Stjörnulífið: „Mesta milf Íslands“ Sjá meira