Tveir karlmenn um og yfir tvítugt auk fimm ungmenna hafa verið ákærð fyrir að hafa í hótunum við og ræna ungmenni í Hafnarfirði. Karlmennirnir eru einnig ákærðir fyrir skemmdarverk, líkamsárásir og margt fleira.
Ákæran er í tíu liðum og eru karlmennirnir tveir, 22 ára og 20 ára, greinilega orðnir góðkunningjar lögreglunnar.
Það var þó enginn vinabragur á því þegar þeir ásamt tveimur undir lögaldri umkringdu unglingsdreng í strætisvagni númer 1 í Hafnarfirði þar sem hann sat í sæti sínu aftarlega í vagninum í ágúst 2024.
Samkvæmt ákærunni hótuðu þeir að hleypa honum ekki út nema hann legði pening inn á þá. Hann fékk fyrst að yfirgefa vagninn þegar hann var búinn að sýna staðfestingu á millifærslu upp á ellefu þúsund krónur.
Daginn eftir er þeim ásamt fimm ungmennum gefið að sök rán og brot á barnaverndarlögum með því að hafa saman hópast að þremur unglingum við Hraunvallaskóla. Beittu þeir ofbeldi og hótunum og reif annar karlmannanna farsímann af einum þeirra, opnaði með andlitsgreiningu og fór í bankaapp. Millifærðu þeir í óleyfi fjörutíu þúsund krónur af unglingnum.
Þegar því var lokið tók fyrrnefndur forsprakki mynd af unglingum á síma sinn og hótaði þeim líkamsmeiðingum ef þeir kjöftuðu frá. Er verknaðinum lýst sem ógnandi og vanvirðandi háttsemi, yfirgangi og ruddalegu athæfi.
Viku síðar var einn hinna yngri í félagi við karlmennina tvo. Voru þeir við Víðistaðatún í Hafnarfirði og ógnuðu unglingi með skóflu að vopni líkamsmeiðingum. Tóku þeir farsíma hans, opnuðu með andlitsgreiningu og millifærðu í óleyfi 62 þúsund krónur inn á vin unglingsins.
Neyddu þeir svo vininn með sér í hraðbanka Íslandsbanka við Strandgötu, Landsbankans við Fjarðargötu og loks í verslun Iceland við Staðarberg í þeim tilgangi að taka út peningana. Þeim tókst þó ekki að taka út peningana.
Yngri karlmaðurinn er einnig ákærður fyrir eldra brot fyrir að hafa í ágúst 2023 veist að einstaklingi undir lögaldri við Fjölbrautarskólann í Breiðholti.
Er honum gefið að sök að hafa rifið í hann, slegið ítrekað með krepptum hnefa í líkama og höfuð með þeim afleiðingum að hann hlaut yfirborðsáverka í hársverði, mar á úlnlið og hendi og mar á brjóstkassa.
Mennirnir tveir eru einnig ákærðir fyrir eignarspjöll með því að hafa slegið með hamri í loftljós og öryggismyndavél í kjallara undir Ráðhúsi Reykjavíkur. Krefur Reykjavíkurborg þá um tæplega áttatíu þúsund krónur hvor í skaðabætur.
Þá er sá eldri ákærður fyrir að stela snyrtivörum úr Hagkaup í Kringlunni að andvirði 39 þúsund krónur í janúar 2024, fyrir vörslu smárra skammta af alls konar fíkniefnum í febrúar 2024 og hafa í það skipti verið með stunguvopn á sér.
Réttargæslumenn unglinganna þriggja sem urðu fyrir barðinu á mönnunum krefjast miskabóta upp á tvær milljónir í tilfelli þess sem hótað var í strætó og 1,5 milljón í tilfelli tveggja annarra.
Málið er til meðferðar hjá Héraðsdómi Reykjaness og var þingfest þann 1. október. Allir ákærðu neita sök og er aðalmeðferð fyrirhuguð um miðjan nóvember.
Eldri maðurinn hefur áður hlotið dóm fyrir margítrekaðan þjófnað árið 2022 þegar hann var 19 ára. Hlaut hann þriggja mánaða skilorðsbundinn fyrir.