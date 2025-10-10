„Einlægni afvopnar gagnrýni, og annað fyrir leikarann í mér, að það er ekki hægt að ofleika heldur bara leika án innistæðu,“ segir Katla Njálsdóttir, söng- og leikkona.
Katla er 23 ára rísandi stjarna í íslensku leiklistarsenunni. Vorið 2025 hlaut hún Edduverðlaun fyrir leik sinn í kvikmyndinni Ljósbroti, á svipuðum tíma og hún útskrifaðist sem leikari úr Listaháskóla Íslands. Katla hóf feril sinn aðeins þrettán ára gömul í kvikmyndinni Hjartasteinn eftir Guðmund Arnar Guðmundsson. Síðan þá hefur hún tekið landað hverju hlutverkinu á fætur öðru, bæði á hvíta tjaldinu og á fjölum leikhúsanna.
Katla frumsýndi nýverið einleikinn, Þetta er gjöf, sem er sýndur í Kassanum í Þjóðleikhúsinu, eftir Kolbrúnu Björt Sigfúsdóttur.
Þegar Katla er spurð hvað hafi haft mest mótandi áhrif á líf hennar, segir hún frá föður sínum, Njáli Þórðarsyni, hljómborðsleikara hljómsveitarinnar Lands og sona, sem hún missti aðeins sextán ára gömul eftir stutta og erfiða baráttu við krabbamein.
„Pabbi minn, hann var mjög listrænn og sprúðlandi. Foreldrar mínir hafa alltaf stutt mig í öllu þessu listabralli mínu, og það er ástæðan fyrir því að ég er sú sem ég er í dag. Þau höfðu, og hafa, alltaf haft trú á mér þessar elskur. Og það að missa hann hefur líklega mótað mig hvað mest,“ segir Katla.
Sjá: Erfitt að vera ekki á landinu þegar hann lést
Katla situr fyrir svörum í Hinni hliðinni á Vísi.
Fullt nafn? Katla Þórudóttir Njálsdóttir.
Aldur? Ég er 23 ára.
Starf? Söng- og leikkona. Ég starfa núna hjá Þjóðleikhúsinu.
Fjölskylduhagir? Ég á móðir og yngri systir, jú og hundinn Kríu.
Lýstu þér í þremur orðum: Kann á beinskiptan
Hvert er stærsta afrek þitt eða mesta gæfa sem hefur komið þér á óvart í lífinu? Það er annaðhvort verkið mitt, Gunnella, sem ég skrifaði, hannaði, framleiddi og lék í, eða að vinna Edduverðlaunin – verðlaun sem ég hef æft mig að vinna í sturtunni síðan ég var um ellefu ára.
Er eitthvað sem þú óttast? Að sjá einhvern í speglinum fyrir aftan mig þegar ég lít upp úr vaskinum eftir að hafa þvegið á mér andlitið – það hefur ekki gerst enn, en ég er alltaf viðbúin. Og svo að gleyma línu í einleiknum sem ég er í; því hver ætlar að bjarga mér? Ekki mótleikarinn minn – hann er nefnilega ekki til.
Hvernig viltu að fólk muni eftir þér? Að ég hafi verið annaðhvort fyndin eða skemmtileg – mögulega bæði.
Ef einhverjum finnst ég kúl, þá er það bara stór plús.
Besta heilræði sem þú hefur fengið? Einlægni afvopnar gagnrýni, og annað fyrir leikarann í mér, að það er ekki hægt að ofleika heldur bara leika án innistæðu.
Hvar sérðu þig eftir tíu ár? Ekki einhleyp.
Ein staðreynd um þig sem kemur fólki á óvart? Ég hef verið stundarkennari við læknadeild Háskóla Íslands.
Hvaða tungumál talarðu? En langar til? Íslensku og ensku, smá dönsku og pínulitla þýsku. Ég leik mér mikið með hreima í ensku, en langar að læra pólsku.
Ef þú hefðir einn ofurkraft, hver væri hann? Teleporta. Ég bý í Árbænum og umferðin er svo þung svo það væri ótrúlega hentugt. Síðan væri ég líka til í að geta stokkið út á land bara sí svona.
Ef þú gætir ferðast aftur í tímann – hvaða augnablik eða tímabil í lífi þínu myndir þú velja? Brúðkaupsferð foreldra minna, sem ég og systir mín fengum að fara með í, þegar við heimsóttum Europa Park í Þýskalandi.
Fyndið er skrítið atvik sem þú hefur lent í?
Ég fæ mjög reglulega hrós fyrir kvikmyndina Lof mér að falla, en ég er ekki Elín Hall.
Fallegasti staður á Íslandi? Stykkishólmur.
En úti í heimi?
Cinque Terrre á Ítalíu.
Ertu með einhvern bucket-lista? Nei, ekki beint.
Hvað ertu að hámhorfa á núna? Ég er að horfa á Castle, í svona sjötta skiptið. Ég er einföld kona.
Hvaða lag kemur þér alltaf í gírinn?
Where is my husband? með Raye sem var að koma út, helst live útgáfan á YouTube af Glastonbury.
