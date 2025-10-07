Óánægja með stjórnarandstöðu í hæstu hæðum Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 7. október 2025 10:40 Stjórnarandstöðuþingmennirnir nítján stilltu saman strengi í Smiðju í febrúar og fór vel á með þeim. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins birti myndina á samfélagsmiðlum en hann sést hér til hægri gægjast á bak við vegg. Sigmundur Davíð Ánægja með störf ríkisstjórnarinnar eykst á milli fjórðunga og hefur ekki verið meiri í á fimmta ár. Á sama tíma eykst óánægjan nokkuð. Óánægja með störf stjórnarandstöðunnar er í hæstu hæðum. Þetta kemur fram í nýrri könnun Maskínu fyrir júlí til september. Mestu breytinguna á milli ársfjórðunga má merkja í óánægju með stjórnarandstöðuna sem ekki hefur mælst meiri í lengri tíma. Alls eru 62 prósent landsmanna ósátt við störf flokkanna þriggja í stjórnarandstöðu, þ.e. Sjálfstæðisflokksins, Miðflokksins og Framsóknarflokksins. Í síðustu könnun voru 47 prósent óánægð með stjórnarandstöðuna. Alls segjast rúmlega 48 prósent manns ánægð með störf ríkisstjórnarinnar sem er tæplega tveggja prósenta aukning frá síðasta fjórðungi og um átta prósenta aukning frá fyrsta fjórðungi, þegar ríkisstjórn Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Flokks fólksins var nýtekin til starfa. Níu af hverjum tíu Samfylkingarmönnum eru ánægðir með ríkisstjórnina, 75 prósent Viðreisnarfólks og 71 prósent kjósenda Flokks fólksins. Kjósendur Sjálfstæðisflokksins eru óánægðastir með ríkisstjórnina eða sjö af hverjum tíu og hlutfallið er litlu minna hjá kjósendum Miðflokksins. Helmingur Framsóknarmanna er óánægður með ríkisstjórnina. Kjósendur Vinstri grænna, Sósíalistaflokksins og Pírata eru töluvert ánægðari en óánægðari með ríkisstjórnina. Enginn flokkanna náði kjöri á Alþingi í kosningunum í nóvember. Sé litið til aldurs eykst ánægjan með ríkisstjórnina með hækkandi aldri og er hún meiri á suðvesturhorninu en á landsbyggðinni. Þá eykst ánægjan með auknu menntastigi en til þess að gera er lítill munur á milli tekjuflokka. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Alþingi Skoðanakannanir Samfylkingin Viðreisn Flokkur fólksins Sjálfstæðisflokkurinn Miðflokkurinn Framsóknarflokkurinn Mest lesið Búningsklefar minna á fatagám: „Þetta mun aldrei breytast, því miður“ Innlent Umferð stýrt eftir að ekið var á grindverk á Austurvegi Innlent Leigubílstjóri grunaður um stórfellda líkamsárás rekinn Innlent Á leið til Suður-Afríku með syni sína í meðferð vegna úrræðaleysis Innlent Skorið á hjólbarða og spreyjað á bifreiðar Innlent Vill vita hvað Úkraínumenn vilja gera við bandarískar stýriflaugar Erlent Telja að eitt prósent þjóðarinnar sé haldið barnagirnd Innlent Vilja að Reykjavík lögsæki ríkið Innlent Maður dvaldi í Alþingishúsinu yfir nótt Innlent Hópslysaáætlun virkjuð á Snæfellsnesi Innlent Fleiri fréttir Mótmæla við ríkisstjórnarfund og kalla eftir aðgerðum Á leið til Suður-Afríku með syni sína í meðferð vegna úrræðaleysis Umferð stýrt eftir að ekið var á grindverk á Austurvegi Skorið á hjólbarða og spreyjað á bifreiðar Búningsklefar minna á fatagám: „Þetta mun aldrei breytast, því miður“ Leigubílstjóri grunaður um stórfellda líkamsárás rekinn Telja að eitt prósent þjóðarinnar sé haldið barnagirnd Maður dvaldi í Alþingishúsinu yfir nótt Vilja að Reykjavík lögsæki ríkið „Við viljum bara grípa þau fyrr“ Risaskuld, nýr flokkur og áheyrnarprufur hunda Hópslysaáætlun virkjuð á Snæfellsnesi Rúða brotin og flugeld kastað inn Riða staðfest á Kirkjuhóli Hafa þurft að sjóða vatnið í 79 daga Ágreiningur við ríkisstarfsmenn kostaði 642 milljónir á tíu árum Handtekinn fyrir stórfellda líkamsárás í Dugguvogi Farið yfir framboð hjá Miðflokknum „Það endaði bara með því að það var brotið á börnunum okkar“ Segir erfitt fyrir lækna að starfa við boðuð skilyrði Okkar borg – Þvert á flokka tekur slaginn í borginni „Hlýtur að hafa í sér fælingarmátt ef þú yrðir nafngreindur við slíka iðju“ Nauðgaði sofandi kærustu sem hafði ítrekað verið brotið gegn Stolt úthverfatútta en ekki lattelepjandi miðbæjarrotta Vændi á Norðurlandi og ósáttir læknar Sex slasaðir eftir árekstur á Jökuldalsheiði Jón biðst innilegrar afsökunar á umræðu um Grindavík Dómstólar neita Jóni Óttari um að fá afhenta haldlagða muni Ákærðar fyrir að auglýsa vændi en kaupendurnir ekki Einum veittir stunguáverkar og annar varð fyrir hópárás Sjá meira