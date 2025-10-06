Lífið

Herra stal hundi Sunnevu og tók með í Bannað að hlæja

Stefán Árni Pálsson skrifar
Sunneva trúði varla eigin augum.
Sunneva trúði varla eigin augum.

Í fyrsta þættinum af nýrri þáttaröð af Bannað að hlæja börðust þau Patrekur Jaime, Herra Hnetusmjör, Sunneva Einars og tvíhöfðabræðurnir Jón Gnarr og Sigurjón Kjartans um sigur.

Eitt af því sem gestirnir áttu að gera var að koma með hlut að heiman til að sýna gestum matarboðsins.

Herra Hnetusmjör kom með nokkuð frumlegan hlut. Hann stal hundinum hennar Sunnevu og mætti óvænt með hann í matarboðið. Viðbrögð hennar urðu spaugileg eins og sjá má hér að neðan.

Þetta er önnur þáttaröðin af Bannað að hlæja en þættirnir eru í umsjón Auðuns Blöndal. Reglurnar eru einfaldar, en það er einfaldlega bannað að hlæja. Þátttakendur eiga aftur á móti að reyna að fá sessunauta sína til að hlæja.

Klippa: Herra stal hundinum hennar Sunnevu og mætti með hann í Bannað að hlægja
Bannað að hlæja Grín og gaman


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.