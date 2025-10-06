Herra stal hundi Sunnevu og tók með í Bannað að hlæja Stefán Árni Pálsson skrifar 6. október 2025 15:03 Sunneva trúði varla eigin augum. Í fyrsta þættinum af nýrri þáttaröð af Bannað að hlæja börðust þau Patrekur Jaime, Herra Hnetusmjör, Sunneva Einars og tvíhöfðabræðurnir Jón Gnarr og Sigurjón Kjartans um sigur. Eitt af því sem gestirnir áttu að gera var að koma með hlut að heiman til að sýna gestum matarboðsins. Herra Hnetusmjör kom með nokkuð frumlegan hlut. Hann stal hundinum hennar Sunnevu og mætti óvænt með hann í matarboðið. Viðbrögð hennar urðu spaugileg eins og sjá má hér að neðan. Þetta er önnur þáttaröðin af Bannað að hlæja en þættirnir eru í umsjón Auðuns Blöndal. Reglurnar eru einfaldar, en það er einfaldlega bannað að hlæja. Þátttakendur eiga aftur á móti að reyna að fá sessunauta sína til að hlæja. Klippa: Herra stal hundinum hennar Sunnevu og mætti með hann í Bannað að hlægja Bannað að hlæja Grín og gaman Mest lesið Friðrik Ómar bauð upp á sveppi – og Villi hefði elskað það! Gagnrýni Dreymir um að finna fólkið sem gaf hana frá sér Lífið Kossaflens á klúbbnum Lífið „Finnst við oft gleyma þeim sem geta ekki tjáð sig“ Lífið „Léleg“ hönnun gervigreindar reyndist mannanna verk Menning „Guð skapaði þig og hann gerir ekki mistök“ Lífið Saman á rauða dreglinum Bíó og sjónvarp Sárþjáður Eyfi sendur með sjúkrabíl og skellt í aðgerð Lífið Þótti ekki viðeigandi að gefa fagaðilum gervitittlinga Lífið Stjörnulífið: „Mesta milf Íslands“ Lífið Fleiri fréttir Hvernig er best að byggja upp traust? Þótti ekki viðeigandi að gefa fagaðilum gervitittlinga „Guð skapaði þig og hann gerir ekki mistök“ „Finnst við oft gleyma þeim sem geta ekki tjáð sig“ Dreymir um að finna fólkið sem gaf hana frá sér Krúttlegustu áheyrnarprufur ársins Kossaflens á klúbbnum Sjóðheitar skvísur í hvolpajóga brutu næstum Internetið Sárþjáður Eyfi sendur með sjúkrabíl og skellt í aðgerð „Hálfur áratugur með þér my love“ Herra stal hundi Sunnevu og tók með í Bannað að hlæja Enn veldur Britney áhyggjum „Ég er tilbúin að vera þetta ofurpar sem okkur er ætlað að verða“ Trúlofuðu sig í laxveiði Höfundur hinna erótísku Rutshire Chronicles-bóka látinn Áróðursvélar Netanjahús séu á fullu blasti í Eurovision Stjörnulífið: „Mesta milf Íslands“ „Ég hef tapað vinum á því að eiga peninga“ Sonur Tinu Turner látinn Óraunverulegt að kaupa íbúð í miðborg London Krakkatían: Bannað að hlæja, Friðarsúlan og Iceguys Sat uppi með útgáfu af sjálfri sér sem hún kunni ekki við Ungir Sjálfstæðismenn samankomnir á sambandsþingi Fréttatía vikunnar: Play, fiskbúðingur og stjörnuskilnaður Gerður í Blush hennar helsta fyrirmynd Útbjó lágkolvetna prógram fyrir systur sína sem léttist strax og fékk meiri orku Flugfreyja, íþróttakona og ráðherra breyttu leiknum „Ákvað að skilja hana eftir þar og athuga hversu langt ég kæmist“ „Gætum orðið fyrsta þjóð í heimi til að útrýma leghálskrabbameini“ „Rétturinn sem fjölskyldan þín mun elska og biðja um aftur og aftur“ Sjá meira