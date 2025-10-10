Norska Nóbelsnefndin tilkynnir í dag hver hlýtur friðarverðlaun Nóbels fyrir árið í ár.
Sýnt verður beint frá fréttamannafundinum þar sem formaður nefndarinnar tilkynnir um verðlaunahafa, en fundurinn hefst á slaginu níu.
Það voru japönsku samtökin Nihon Hidankyo sem stofnuð voru af eftirlifendum kjarnorkuárásanna á Hiroshima og Nagasaki, sem hlutu friðarverðlaun Nóbels á síðasta ári. Verðlaunin fengu þau fyrir baráttu sína fyrir kjarnorkuvopnalausum heimi og fyrir að sýna með eigin vitnisburði hvers vegna aldrei megi beita kjarnavopnum aftur.