Erlent

Bein út­sending: Hver hlýtur friðar­verð­laun Nóbels?

Atli Ísleifsson skrifar
Fundurinn hefst klukkan 9.
Fundurinn hefst klukkan 9. Getty

Norska Nóbelsnefndin tilkynnir í dag hver hlýtur friðarverðlaun Nóbels fyrir árið í ár.

Sýnt verður beint frá fréttamannafundinum þar sem formaður nefndarinnar tilkynnir um verðlaunahafa, en fundurinn hefst á slaginu níu.

Hægt verður að fylgjast með fréttamannafundinum í spilaranum að neðan.

Það voru japönsku samtökin Nihon Hidankyo sem stofnuð voru af eftirlifendum kjarnorkuárásanna á Hiroshima og Nagasaki, sem hlutu friðarverðlaun Nóbels á síðasta ári. Verðlaunin fengu þau fyrir baráttu sína fyrir kjarnorkuvopnalausum heimi og fyrir að sýna með eigin vitnisburði hvers vegna aldrei megi beita kjarnavopnum aftur.

Nóbelsverðlaun Noregur

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið